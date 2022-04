కూలిన ఆరంతస్తుల భవనం… శిథిలాల్లో చిక్కుకున్న ప్రజలు

April 29, 2022 / 03:23 PM IST

బీజింగ్‌: చైనాలో ఆరంతస్తుల భవనం కూలింది. దీంతో శిథిలాల్లో పలువురు ప్రజలు చిక్కుకున్నారు. హునాన్ ప్రావిన్స్‌లోని చాంగ్షా నగరంలో శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఈ ఘటన జరిగింది. వ్యాపార సముదాయాలున్న ఆరు అంతస్తుల భవనం కూలింది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ చేపట్టారు. ఈ బిల్డింగ్‌లో ఒక రెస్టారెంట్‌, సినిమా థియేటర్‌, సీసీటీవీ న్యూస్‌ ఛానల్‌ కార్యాలయం, ఒక అతిథి గృహం ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అయితే ఇప్పటి వరకు ఎవరూ చనిపోలేదని తెలుస్తున్నది. కాగా శిథిలాల కింద పలువురు చిక్కుకున్నారు. వారిని వెలికి తీసేందుకు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

కాగా, చైనాలో సాధారణంగా బిల్డింగులు కూలవు. అయితే అవినీతి, సరైన ప్రమాణాలు పాటించకపోవడం వంటి వల్ల అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతాయని స్థానిక మీడియా పేర్కొంది. మరోవైపు ఆరంతస్తుల భవనం కూలిన ఘటన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

A six-floor building collapsed on Friday noon in #Changsha, the capital city of #China’s #Hunan Province. Rescue work is underway after the collapse. pic.twitter.com/dCvD2FcXWE

