Nikki Haley Is Now The First Indian American Woman From The Republican Party To Run For The Us Presidential Bid

Nikki Haley: అమెరికా అధ్య‌క్ష రేసులో నిక్కీ హేలీ.. అభ్య‌ర్ధిత్వాన్ని ప్ర‌క‌టించిన రిపబ్లిక‌న్ నేత‌

Nikki Haley: రిప‌బ్లిక‌న్ పార్టీ త‌ర‌పున నిక్కీ హేలీ అధ్య‌క్ష అభ్య‌ర్ధిత్వాన్ని ప్ర‌క‌టించారు. సౌత్ క‌రోలినాలో జ‌రిగిన స‌భ‌లో ఆమె ఈ ప్ర‌క‌ట‌న చేశారు. బ‌ల‌మైన మిలిట‌రీ యుద్ధాన్ని చేయ‌ద‌ని, యుద్ధాన్ని ఆపుతుంద‌న్నారు.

February 16, 2023 / 12:56 PM IST

వాషింగ్ట‌న్‌: భార‌తీయ సంత‌తికి చెందిన నిక్కీ హేలీ.. అమెరికా అధ్య‌క్ష ప‌ద‌వికి పోటీప‌డ‌నున్న‌ట్లు అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించారు. అగ్ర‌రాజ్య అధ్య‌క్ష ప‌ద‌వి రేసులో ఉండేందుకు రిప‌బ్లిక‌న్ పార్టీ త‌ర‌పున పేరును ప్ర‌క‌టించిన తొలి ఇండో అమెరికన్ మ‌హిళ‌గా ఆమె నిలిచారు. 2024లో జ‌ర‌గ‌నున్న అమెరికా అధ్య‌క్ష ఎన్నిక‌లే ల‌క్ష్యంగా ఆమె త‌న ప్ర‌చారాన్ని మొద‌లుపెట్టారు. కొత్త త‌రం రిప‌బ్లిక‌న్ నేత‌ల్ని ఆక‌ర్షించ‌నున్న‌ట్లు ఆమె తెలిపారు.

We’re ready—ready to move past the stale ideas and faded names of the past… and we are more than ready for a NEW generation to lead us into the future. LIVE NOW: https://t.co/91cDwMfTOt pic.twitter.com/mNU3XE1XOE — Nikki Haley (@NikkiHaley) February 15, 2023

గ‌తంలో సౌత్ క‌రోలినా గ‌వ‌ర్న‌ర్ చేశారు నిక్కీ. యునైటెడ్ నేష‌న్స్ అంబాసిడ‌ర్‌గా చేశారామె. భార‌తీయ వ‌ల‌స‌వాదులు కూతుర్ని అయినందుకు గ‌ర్విస్తున్న‌ట్లు ఆమె త‌న ప్ర‌క‌ట‌న సంద‌ర్భంగా తెలిపారు. రిప‌బ్లిక‌న్ పార్టీ భ‌విష్య‌త్తు తానే అన్న‌ట్లు ఆమె చెప్పారు. ద‌క్షిణ క‌రోలినాలో 2500 జ‌నాభా ఉన్న బాంబ్‌బ‌ర్గ్ ప‌ట్ట‌ణానికి త‌మ త‌ల్లితండ్రులు వ‌ల‌స వ‌చ్చార‌ని, ఆస‌మ‌యంలో ఇక్క‌డ ఎవ‌రూ త‌మ‌కు తెలియ‌ద‌ని, కానీ అమెరికాలో బ్ర‌త‌క‌డం దీవెన‌గా భావిస్తున్న‌ట్లు నిక్కీ తెలిపారు.

“From Joe Biden on down, our leaders put too much trust in big government and too little trust in the American people. They have us spiraling toward socialism. This is not the America that called to my parents—this is NOT the America I will leave to my children!” @NikkiHaley — Team Haley (@TeamHaley) February 15, 2023

నిక్కీ హెలే పేరెంట్స్‌ది పంజాబ్‌. 1960 ద‌శ‌కంలో వాళ్లు అమెరికాకు వ‌ల‌స వెళ్లారు. అధ్య‌క్ష అభ్య‌ర్థిత్వాన్ని ప్ర‌క‌టించిన నిక్కీ.. త‌న వీడియోలో ఇండియ‌న్ హెరిటేజ్ గురించి కూడా ప్ర‌స్తావ‌న చేశారు. ఇండియ‌న్ ఇమ్మిగ్రాంట్ల‌కు పుట్టిన బిడ్డ‌ను అని, బ్లాక్ కాదు.. వైట్ కాదు.. తాను డిఫరెంట్ అన్నారు. భిన్న‌త్వాల‌పై కాదు.. స‌మాన‌త్వాల‌పై ఫోక‌స్ పెట్టాల‌ని త‌న త‌ల్లి ఎప్పుడూ చెబుతుంద‌ని నిక్కీ త‌న వీడియోలో తెలిపారు.

When America is distracted, the world is less safe—and today, our enemies think the American era has passed. They’re wrong. America is not past our prime. It’s just that our politicians are past theirs. — Nikki Haley (@NikkiHaley) February 15, 2023

సౌత్ క‌రోలినాలోని చార్లెస్ట‌న్‌లో జ‌రిగిన స‌భ‌లో ఆమె త‌న అభ్య‌ర్ధిత్వాన్ని ప్ర‌క‌టించారు. అయితే ఆ స‌భ‌లో ఆమె నేరుగా మాజీ అధ్య‌క్షుడు ట్రంప్‌ను విమ‌ర్శించ‌లేదు. కానీ ప్ర‌స్తుత అధ్య‌క్షుడు బైడెన్‌ను ఆమె త‌ప్పుప‌ట్టారు. 75 ఏళ్లు దాటిన నేత‌ల‌కు మెంట‌ల్ కాంపిటెన్సీ టెస్టు నిర్వ‌హించాల‌ని ప‌రోక్షంగా బైడెన్‌పై విమ‌ర్శ‌లు చేశారు.

A strong military doesn’t start wars. A strong military prevents wars! — Nikki Haley (@NikkiHaley) February 15, 2023

రిప‌బ్లిక‌న్ పార్టీ త‌ర‌పున అధ్య‌క్ష అభ్య‌ర్ధిత్వం కోసం గ‌త న‌వంబ‌ర్‌లో డోనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా త‌న పేరును ప్ర‌క‌టించుకున్న విష‌యం తెలిసిందే.

Today was just the beginning! Tomorrow we go to New Hampshire and then on to Iowa. Excited to see everyone out on the campaign trail. Join us in New Hampshire: https://t.co/t8SPrPzQgo Join us in Iowa: https://t.co/DEBoW9n5Bs pic.twitter.com/sq5urigOSU — Nikki Haley (@NikkiHaley) February 15, 2023