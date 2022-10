October 10, 2022 / 01:29 PM IST

కీవ్‌: ఉక్రెయిన్‌పై ఇవాళ ర‌ష్యా విరుచుకుప‌డింది. ఏక‌థాటిగా మిస్సైళ్ల‌తో(Missiles attack) దాడి చేసింది. కీవ్‌తో పాటు ఇత‌ర న‌గ‌రాల‌పై భీక‌ర దాడులు కొన‌సాగుతున్నాయి. కీవ్‌లో ఇవాళ జ‌రిగిన దాడిలో 8 మంది మృతిచెందారు. 24 మంది గాయ‌ప‌డ్డారు. ఈ దాడిలో ఆరు కార్లు అంటుకున్నాయి. 15 వాహ‌నాలు ధ్వంసం అయిన‌ట్లు ఆ దేశ మంత్రి ఒక‌రు తెలిపారు.

#WATCH | Aftermath of multiple strikes in Ukraine's Kyiv today

President Volodymyr Zelenskyy says many people killed and injured in multiple strikes across the country today

(Video source: Reuters) pic.twitter.com/J1Bc1JEFRM

— ANI (@ANI) October 10, 2022