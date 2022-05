May 21, 2022 / 09:18 PM IST

చైనాలో అద్భుతం జ‌రిగింది. భూమిలోప‌ల ద‌ట్ట‌మైన పురాత‌న అడ‌వి బ‌య‌ట‌ప‌డింది. అదికూడా ఓ సింక్‌హోల్‌లో. ద‌క్షిణ చైనాలోని గ్వాంగ్సీ జువాంగ్ అటానమస్ రీజియన్ లేయ్ కౌంటీలోని సింక్‌హోల్‌లో మే 6న గుహ అన్వేషకులు దీన్ని క‌నుగొన్నారు. ఈ సింక్‌హోల్ అడుగున 40 మీట‌ర్ల ఎత్తైన చెట్లున్నాయి. అంటే కొబ్బ‌రి చెట్ల‌కంటే రెండింత‌లు అన్న‌మాట‌. దీని అడుగు మొత్తం చెట్ల‌తోనే విస్త‌రించి ఉంది. ఆ చెట్ల కొమ్మ‌లు సింక్‌హోల్ పైవ‌ర‌కూ ఉన్నాయి. ఈ అడవి చూడ‌ముచ్చ‌ట‌గా ఉంద‌ని అన్వేష‌కులు తెలిపారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోకూడా వైర‌ల్ అవుతోంది.

సింక్‌హోల్‌ 1,004 అడుగుల పొడవు, 492 అడుగుల వెడల్పు, 630 అడుగుల లోతుతో ఉంది. ఈ సింక్‌హోల్ ఘ‌న‌పరిమాణం 5 మిలియ‌న్ క్యుబిక్ మీట‌ర్లకు మించి ఉంది. ఇప్పటివరకు కనిపెట్టిన అన్ని సింక్‌హోల్‌లో ఇదే పెద్ద‌ది. ఈ సింక్‌హోల్‌లో ఒక దట్టమైన పెద్ద అడవి పెరిగిపోయింది. ఈ అడవిలో ఉన్న ప్రత్యేకమైన చెట్లు, ఇతర ప్రాంతాల్లో అంతరించిపోయిన మొక్కలు ఇంకా రకరకాల జీవులు ఉండి ఉండొచ్చని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు. కొత్తగా కనిపెట్టిన ఈ పెద్ద సింక్‌హోల్‌తో చైనాలో వీటి సంఖ్య 30కి చేరుకుంది.

A cave exploration team discovered a giant sinkhole in southern China, bringing the number of such sinkholes in the county to 30. pic.twitter.com/a4IVFogIG9

