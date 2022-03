March 17, 2022 / 10:15 AM IST

న్యూయార్క్‌: అమెరికాలోని ఇండియానాపొలిస్‌లో వాల్‌మార్ట్‌ (Walmart) డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ సెంటర్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. బుధవారం మధ్యాహ్నం (అమెరికా కాలమానం ప్రకారం) వాల్‌మార్ట్‌ డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ కేంద్రంలో ఒక్కసారిగా మంటలు అంటుకున్నాయి. క్రమంగా అవి గోదాం మొత్తం విస్తరించాయి. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో నల్లటి పొగలు పెద్దఎత్తున కమ్ముకున్నాయి. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. సుమారు 200 ఫైర్‌ ఇంజిన్లతో మంటలను అదుపుచేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.

Massive fire engulfs Walmart distribution center near Indianapolis; no word on injuries pic.twitter.com/yz2Ass1vUI

— BNO News (@BNONews) March 16, 2022