May 23, 2022 / 04:26 PM IST

‘ఒరేయ్ పులిని దూరం నుంచి చూడాల‌నిపించింది అనుకో చూసుకో..పులితో ఫొటో దిగాల‌నిపించింద‌నుకో కొంచె రిస్క్ అయినా ప‌ర్లేదు ట్రై చేయొచ్చు..స‌రే చ‌నివిచ్చింద‌క‌దా అని పులితో ఆడుకుంటే మాత్రం వేటాడేస్త‌ది..’ ఇది య‌మ‌దొంగ సినిమాలో జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్ చెప్పిన డైలాగ్‌. ఇక్క‌డ పులి ప్లేస్‌లో సింహాన్ని రీప్లేస్ చేస్తే ఈ సంఘ‌ట‌న‌కు అచ్చంగా స‌రిపోతుంది. ఓ జూ కీప‌ర్ సింహం నోట్లో వేలుపెట్టి టీజ్ చేశాడు. అంతే కోపానికొచ్చిన సింహం అత‌డి వేలును గ‌ట్టిగా ప‌ట్టేసుకుంది. ఇది కెమెరాకు చిక్కింది. ఈ వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది.

జమైకాలోని ఓ జూకీపర్ సింహం బోనులో త‌న చేయి పెట్టాడు. పిల్లితో ఆడుకున్న‌ట్లు దానితో ఆడుకున్నాడు. దాన్ని ఆట‌ప‌ట్టించాడు. అయితే, అక‌స్మాత్తుగా సింహం ఆ జూకీప‌ర్ చేయిని ప‌ట్టేసుకుంది. అత‌డు ఎంత వెన‌క్కిలాగినా లాభం లేకుండా పోయింది. అత‌డి ఉంగ‌రం వేలును పూర్తిగా కొరికేసింది. అక్క‌డే ఉన్న 15 మంది సంద‌ర్శ‌కులు ఇదంతా జోక్ అనుకొని ఈ దృశ్యాన్ని కెమెరాలో బంధించారు. కాగా, ఈ ఘ‌ట‌న‌పై ద‌ర్యాప్తు చేస్తున్న‌ట్లు ప్రివెన్ష‌న‌ల్ ఆఫ్ క్రుయాలిటీ టు ఆనిమ‌ల్స్ జ‌మైకా సొసైటీ మేనేజింగ్ డైరెక్ట‌ర్ పమేలా లాసన్ వెల్ల‌డించారు.

Never seen such stupidity before in my life. pic.twitter.com/g95iFFgHkP

