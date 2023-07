July 1, 2023 / 03:19 PM IST

పారిస్‌: ఫ్రాన్స్‌(France)లో 17 ఏళ్ల కుర్రాడు నెహ‌ల్‌ను కాల్చి చంపిన ఘ‌ట‌న దేశ‌వ్యాప్తంగా హింస‌కు తెర‌లేపింది. నాలుగో రోజు కూడా నిర‌స‌న‌కారులు రెచ్చిపోయారు. వాహ‌నాల‌కు, షాపుల‌కు నిప్పుపెట్టారు. నాలుగో రోజు సుమారు 1300 మందికిపైగా ఆందోళ‌న‌కారుల్ని అరెస్టు చేశారు. మార్సెల్లి, లియాన్‌, గ్రినోబుల్ ప‌ట్ట‌ణాల్లో నిర‌స‌న ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌లు హోరెత్తిస్తున్నాయి. పారిస్‌లోని శివారు ప్రాంతాల్లోనూ ఆందోళ‌న‌లు మిన్నంటుతున్నాయి.

Riots have now spread to the city of Lyon in France.

This is out of control ⚠️⚠️⚠️ pic.twitter.com/8A9Jie0rZS

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) June 30, 2023