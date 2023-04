April 20, 2023 / 06:09 PM IST

బీజింగ్‌: సర్కస్ ఎన్‌క్లోజర్‌ నుంచి రెండు సింహాలు తప్పించుకుని బయటకు వచ్చాయి. దీంతో సర్కస్‌ చూసేందుకు వచ్చిన జనం భయాందోళనతో పరుగులు పెట్టారు. చైనాలోని హెనాన్ ప్రావిన్స్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. గత వారం లుయోయాంగ్ ప్రాంతంలో సర్కస్‌ జరిగింది. దీనిని చూసేందుకు జనం పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వచ్చారు. అయితే ఎన్‌క్లోజర్‌లో ఉన్న రెండు సింహాలు సర్కస్‌ చేసేందుకు మొరాయించాయి. ఒక రింగ్‌ నుంచి దూకేందుకు నిరాకరించాయి. దీంతో శిక్షకులు ఆ సింహాలను కొట్టి బలవంతంగా వాటితో సర్కస్‌ చేయించేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ నేపథ్యంలో సరిగా లాక్‌ వేయని ఎన్‌క్లోజర్‌ డోర్‌ నుంచి ఆ రెండు సింహాలు బయటకు వచ్చాయి. సర్కస్‌ చూసేందుకు వచ్చిన సందర్శకుల గ్యాలరీలోకి అవి ప్రవేశించాయి.

కాగా, సర్కస్‌ ఎన్‌క్లోజర్‌ నుంచి గ్యాలరీలోకి వచ్చిన రెండు సింహాలను చూసి వీక్షకులు భయాందోళన చెందారు. తమ సీట్ల నుంచి లేచి ప్రాణ భయంతో పరుగులు తీశారు. దీంతో అరుపులు కేకలతో ఆ ప్రాంతం దద్దరిల్లింది. అయితే జంతు శిక్షకులు, సర్కస్‌ సిబ్బంది వెంటనే స్పందించారు. రెండు సింహాలను వెంటనే అదుపులోకి తీసుకుని బోనులోకి తరలించారు. దీంతో ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు లేదా ప్రమాదం జరుగలేదు. అయితే ఈ సంఘటనపై అధికారులు స్పందించారు. సర్కస్‌ను నిలిపివేయాలని ఆదేశించారు.

మరోవైపు ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందించారు. సర్కస్‌ ట్రైనర్లు సింహాలను హింసించడం, వాటితో బలవంతంగా సర్కస్‌ చేయించడంపై జంతు ప్రేమికులు మండిపడ్డారు. జంతువులతో ఇలాంటి విన్యాసాలు చేయించడాన్ని తప్పుపట్టారు. సింహాలు బలహీనంగా, సర్కస్‌ చేయలేని స్థితిలో ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. వాటిని కొట్టి, శిక్షించి ఆకలితో కడుపు మాడేలా చేస్తారా? అని కొందరు ప్రశ్నించారు. స్వేచ్ఛగా, శాంతియుతంగా జీవించేందుకు జంతువులను అడవుల్లో వదిలేయాలని పలువురు డిమాండ్‌ చేశారు.

Luoyang, Henan, China

Everything went wrong!

It is clear that these animals do not want to do these silly tricks. Leave the animals alone and let them live their lives in peace.

I think these lions look skinny. How are they punished now? Beating and starving?#animalcruelty pic.twitter.com/ypkV4HNx7c

— We Are Not Food (@WeAreNotFood) April 16, 2023