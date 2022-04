April 6, 2022 / 04:49 PM IST

పాకిస్తాన్ ప్ర‌సార శాఖా మంత్రి ఫ‌వాద్ చౌధ‌రీ ఓ పాత్రికేయుడిపై తీవ్ర ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేస్తూ.. తీవ్ర వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. అంతేకాకుండా దుర్భాష‌లాడారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ వైర‌ల్ అవుతోంది. మీరంతా కిరాయికి వ‌చ్చిన వాళ్లు అని మంత్రి పాత్రికేయుడిపై నోరు పారేసుకున్నారు. ఇక ఆ పాత్రికేయుడు కూడా అంతే స్థాయిలో కౌంట‌ర్ ఇచ్చారు. మీరు కిరాయికి తెచ్చుకున్న అడ్డ గాడిద‌లు అంటూ మంత్రికే కౌంట‌ర్ ఇచ్చేశారు. దీంతో అక్క‌డ కాసేపు గంభీర వాతావ‌ర‌ణం నెల‌కొంది.

పాక్ ప్ర‌భుత్వాన్ని ర‌ద్దు చేయ‌డంపై సుప్రీంలో వాద‌న‌లు జ‌రుగుతున్నాయి. ఈ సంద‌ర్భంగా పాక్ స‌మాచార మంత్రి ఫ‌వాద్ చౌద‌రి బ‌య‌ట విలేక‌రుల స‌మావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సంద‌ర్భంగా మ‌తి ఉల్లాహ్ జాన్ అనే పాత్రికేయుడు మంత్రిని ఓ ప్ర‌శ్న అడిగాడు. ఇమ్రాన్ సర్కార్‌ను కూల‌దోయ‌డానికి ఎలాంటి కుట్ర జ‌ర‌గ‌లేదట‌.. దీనిపై మీరేమంటారు? అని ప‌దే ప‌దే అడ‌గడం ప్రారంభించారు. అంతేకాకుండా ఈ ప్ర‌శ్న‌కు సమాధానం చెప్ప‌కుండా ఎందుకు దాట‌వేస్తున్నారు? అంటూ పాత్రికేయుడు ప్ర‌శ్నించడంతో పాక్ మంత్రి పై విధంగా ఆయ‌న‌పై దుర్భాష‌లాడారు.

Matiullah Jan is of the most shameless journalist. Fawad Chaudhry rightly said he is "Rent a Journalist" aka Karay Ka Tattu pic.twitter.com/lk2WVuKI9B

— Truth Media ➐ (@FactCheckAsia) April 6, 2022