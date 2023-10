October 9, 2023 / 02:53 PM IST

టెల్ అవీవ్: పాలస్తీనాలోని గాజాలో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్న హమాస్‌ మిలిటెంట్లు ఇజ్రాయెల్‌కు చెందిన ఐడీఎఫ్‌ మహిళా సైనికులను (Israeli IDF Women Soldiers) నిర్బంధించారు. గాజాలోని గుర్తు తెలియని బంకర్‌లో వారిని ఉంచారు. అయితే ఇజ్రాయెల్‌ ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ గాజాలోని పలు ప్రాంతాలపై బాంబులు వేసింది. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడున్న ఒక బంకర్‌లో బంధీలుగా ఉన్న ఇజ్రాయెల్‌కు చెందిన ఐడీఎఫ్‌ మహిళా సైనికులు భయాందోళన చెందారు. తమ ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ బాంబు దాడుల్లో చనిపోతామన్న భయంతో వణికిపోయారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌లు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

కాగా, శనివారం ఇజ్రాయెల్‌పై హమాస్‌ అనూహ్యంగా దాడులకు దిగిన సంగతి తెలిసిందే. గాజా నుంచి ఐదు వేల క్షిపణులను ఇజ్రాయెల్‌పైకి ప్రయోగించింది. అలాగే హమాస్ మిలిటెంట్లు దక్షిణ ఇజ్రాయెల్‌ నగరాల్లో ప్రవేశించి దారుణాలకు పాల్పడ్డారు. ఒక మ్యూజిక్‌ ఫెస్టివల్‌లో పాల్గొన్న జనంపైకి కాల్పులు జరిపారు. ఈ సంఘటనలో సుమారు 265 మంది చనిపోయారు. ఇజ్రాయెల్‌ పౌరుల ఇళ్లలోకి చొరబడి చాలా మందిని కాల్చి చంపారు. వందల సంఖ్యలో ఇజ్రాయెల్‌ సైనికులతోపాటు పౌరులను బంధీలుగా చేసుకుని గాజాలోకి తీసుకెళ్లారు. గుర్తు తెలియని ప్రాంతాల్లో వారిని నిర్బంధించారు.

👩🏻🇮🇱THIS CAN'T END GOOD for captured IDF female soldiers, trembling in fear in video above showing them held in a Gazan bunker.

Terrified of their captors and paralyzed with fear at possibility of getting killed by their own, as Israeli fighter jets' bombs shake roof over them. pic.twitter.com/LBA3lo9mjU

— Albro (@AlbroBrady4) October 8, 2023