తలపై స్కార్ఫ్ లేకుండా కనిపించిన ఇరాన్‌ యువతి… కాల్చి చంపిన భద్రతా దళాలు

September 28, 2022 / 04:02 PM IST

టెహ్రాన్: తలపై స్కార్ఫ్ లేకుండా కనిపించి నిరసనలో పాల్గొన్న ఇరాన్‌ యువతిని ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ భద్రతా దళాలు కాల్చి చంపాయి. ఆమె ఛాతీ, ముఖం, మెడ, కడుపు భాగంలో భద్రతా దళాలు తుపాకీతో కాల్పులు జరుపడంతో ఆరు బులెట్లు ఆమె శరీరంలోకి చొచ్చుకెళ్లడంతో ఆ యువతి చనిపోయింది. దీంతో ఆ మహిళ అంత్యక్రియల సందర్భంగా ఆ దేశ ప్రజలు కన్నీరు కార్చుతూ ఉద్వేగానికి గురయ్యారు.

కాగా, బహిరంగంగా హిజాబ్‌ ధరించనందుకు 22 ఏళ్ల మహసా అమిని ఇరాన్‌ నైతిక పోలీసులు ఇటీవల అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆమె తలపై కొట్టి చిత్రహింసలకు గురి చేయడంతో ఆ యువతి కోమాలోకి వెళ్లింది. పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేసిన మూడు రోజుల తర్వాత ఈ నెల 16న ఆమె చనిపోయింది. దీంతో అమిని మరణంపై దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు వెల్లువెత్తాయి. గత పది రోజులుగా ఇవి కొనసాగుతున్నాయి.

మరోవైపు 22 ఏళ్ల ఇరాన్‌ యువతి హదీస్ నజాఫీ, స్కార్ఫ్ లేని జుట్టును వెనుకకు కట్టి నిరసనలో పాల్గొన్న వీడియో ఇటీవల సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. అయితే ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ భద్రతా దళాలను ఆమెను కాల్చి చంపాయి. ఛాతీ, ముఖం, మెడ, కడుపు భాగంలో కాల్పులు జరుపడంతో హదీస్ నజాఫీ శరీరంలోకి ఆరు బులెట్లు చొచ్చుకెళ్లాయని, దీంతో ఆ యువతి మరణించిందని స్థానిక మీడియా వర్గాలు తెలిపాయి. కాగా, తాజాగా నజాఫీను భద్రతా దళాలు కాల్చి చంపడంపైనా ఇరాన్‌లో నిరసనలు మిన్నంటాయి.

This 20 Yr old girl who was getting ready to join the protest against the murdering of #MahsaAmini got killed by 6 bullets.#HadisNajafi, 20، was shot in the chest, face and neck by Islamic Republic’s security forces.

