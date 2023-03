March 26, 2023 / 08:47 AM IST

వాషింగ్టన్‌: ఖలిస్థాన్‌ మద్దతుదారులు రెచ్చిపోతున్నారు. లండన్‌, శాన్‌ఫ్రాన్సిస్కోలోని భారత రాయబార కార్యాలయాలపై దాడికి పాల్పడిన ఖలిస్థానీవాదులు.. హైకమిషన్‌ భవనాలపై ఉన్న త్రివర్ణ పతాకాన్ని కిందికి లాగేసిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా అమెరికాలోని వాషింగ్టన్‌లో భారత్‌కు చెందిన జర్నలిస్ట్‌పై భౌతిక దాడికి పాల్పడ్డారు. అతనిపై దుర్భాషలాడారు. ఖలిస్థాన్‌ (Khalistan) వేర్పాటువాద నాయకుడు అమృత్‌పాల్‌ సింగ్‌కు (Amritpal Singh) మద్దతుగా కొందరు వ్యక్తులు వాషింగ్టన్‌లో (Washington) ఉన్న ఇండియన్‌ ఎంబసీ (Indian Embassy) వద్ద నిరసన వ్యక్తంచేస్తున్నారు.

Thank you @SecretService 4 my protection 2day 4 helping do my job, otherwise I would have been writing this from hospital. The gentleman below hit my left ear with these 2 sticks & earlier I had to call 9/11 & rushed 2 police van 4 safety fearing physical assault👇. pic.twitter.com/IVcCeP5BPG

— Lalit K Jha ललित के झा (@lalitkjha) March 25, 2023