December 15, 2023 / 10:08 AM IST

జెరూసలేం: ఇజ్రాయెల్‌-హమాస్‌ మధ్య యుద్ధం కొనసాగుతూనే ఉన్నది. అక్టోబర్‌ 7న ప్రారంభమైన దాడులు, ప్రతిదాడులతో గాజా స్ట్రిప్‌ (Gaza) ధ్వంసమవుతున్నది. భూతల దాడులకు దిగిన ఇజ్రాయెల్‌ (Israel) సైన్యాన్ని హమాస్‌ (Hamas) ముప్పుతిప్పలు పెడుతోంది. ఇప్పటివరకు ఈ యుద్ధంలో 18,500 మంది గాజా పౌరులు మరణించారు. కాగా, పాలస్తీనా కోసం పోరాడుతున్న హమాస్‌ను నెలకొల్పి (Foundation Day) నేటితో 36 ఏండ్లు పూర్తయింది. ఈ సందర్భంగా సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో ఇజ్రాయెల్‌ ఆసక్తికరమైన పోస్టు పెట్టింది. 36 ఏండ్ల కింద ఇదే రోజున హమాస్‌ను ప్రారంభించారు. పాలస్తీనా గ్రూప్‌నకు ఇదే చివరి బర్త్‌డే కావొచ్చంటూ అందులో పేర్కొంది. ఫొటోలో కేక్‌పై క్యాండిల్స్‌కు బదులు రాకెట్లను ఉంచింది.

కాగా, గాజాపై ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం దాడులతో అక్కడ ఆహార సంక్షోభం నెలకొన్నది. ఆహార పదార్థాలు దొరక్క తీవ్రంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నది. ఒక్క క్యాన్‌ బీన్స్‌ (Beans) కోసం 50 రెట్లు అధికంగా వెచ్చించాల్సి వస్తున్నది. కుటుంబాలను పోషించుకోవడానికి గాడిదలను (Donkeys) వధిస్తున్నారు. హామీలు ఉన్నప్పటికీ ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం వ్యవహరిస్తున్న తీరుతో బాంబు దాడుల్లో గాయపడిన వారికీ సరైన వైద్యం అందడం లేదు. ఇప్పటివరకు 2.3 మిలియన్ల మంది గాజా నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు తరలిపోయారు.

Hamas was founded 36 years ago today.

May this birthday be its last. #FreeGazaFromHamas pic.twitter.com/wsT6QWG1i1

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) December 14, 2023