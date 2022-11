ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడి చెంప వాయగొట్టిన మహిళ..! సోషల్‌ మీడియాలో వీడియో వైరల్‌..!

November 22, 2022 / 06:48 AM IST

Emmanuel Macron | ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్‌ మాక్రాన్‌కు మరోసారి ఘోర పరాభవం ఎదురైంది. ఓ మహిళ అధ్యక్షుడి చెంపను వాయగొట్టింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియోలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఘటనతో తేరుకున్న భద్రతా సిబ్బంది ఆమెను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే.. సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న వీడియో ప్రకారం.. అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్‌ మాక్రాన్‌.. ఎక్కడికో వెళ్తున్నారు.

అదే సమయంలో ఆలివ్‌ గ్రీన్‌ టీ షర్ట్‌ ధరించిన మహిళ ఎదురుపడి మాక్రాన్‌ చెంప పగులగొట్టింది. ఒక్కసారిగా దాడి జరుగుడంతో మాక్రాన్‌తో పాటు భద్రతా సిబ్బంది ఖంగుతిన్నారు. ఆ తర్వాత వెంటనే తేరుకున్న భద్రతా సిబ్బంది సదరు మహిళను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే, ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగింది ? అధ్యక్షుడిపై దాడి చేయడానికి గల కారణాలు ఏంటీ ? అనే వివరాలు తెలియరాలేదు.

ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. గతేడాది జూన్‌ 8న సైతం ఇలాంటి ఘటనే చోటు చేసుకున్నది. డ్రోమ్ ప్రాంతంలోని టైన్-ఎల్ హెర్మిటేజ్ గ్రామంలో ఒక ఉన్నత పాఠశాలను సందర్శించి, కొవిడ్ ప్రొటోకాల్స్ చెక్‌ చేసిన అనంతరం తిరిగి వెళ్లేందుకు మాక్రాన్‌ కారు వద్దకు బయలుదేరారు.

అయితే, అధ్యక్షుడిని చూసేందుకు జనం భారీగా గుమిగూడారు. దీంతో మాక్రాన్ బారికేడ్ల దగ్గరికెళ్లి వారితో కరచానలాలు చేశారు. ఈ క్రమంలో ఓ యువకుడు అధ్యక్షుడికి షేక్ హ్యాడ్ ఇచ్చినట్లే ఇచ్చి చెంప పగలకొట్టాడు. అనూహ్య సంఘటనతో అక్కడున్నవారంతా షాక్ కు గురయ్యారు. ఆ తర్వాత సెక్యూరిటీ గార్డులు సదరు యువకుడితో పాటు అతనికి సహకరించిన వ్యక్తిని సైతం అరెస్టు చేశారు. అరెస్టు సమయంలో ఆ యువకుడు మాక్రాన్ అతివాద ధోరణికి వ్యతిరేకంగా నినదించాడు.

