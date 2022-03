March 20, 2022 / 06:07 PM IST

మామూలుగా ఏ చేప అయినా ఎంత బ‌రువు ఉంటుంది. పెద్ద పెద్ద షార్క్‌లు, తిమింగ‌ళాలు అంటే వంద‌లు, వేల కిలోల బ‌రువు ఉంటాయి కానీ.. మామూలు చేప‌లు అంత బ‌రువు ఉండ‌వు క‌దా. మ‌త్స్య‌కారులు ప‌ట్టేది కూడా కిలో, రెండు కిలోల బ‌రువు ఉన్న చేప‌ల‌నే ప‌డుతుంటారు. వాటిని అమ్ముకొని త‌మ జీవ‌నం సాగిస్తుంటారు.

మ‌రి వ‌ల‌లో అతి పెద్ద చేప ప‌డితే ఎలా? ఏకంగా వంద‌ల కిలోల బ‌రువు ఉన్న చేప ప‌డితే ప‌రిస్థితి ఏంటి. తాజాగా అటువంటి ఘ‌ట‌నే ఒక‌టి కెనడాలో చోటు చేసుకుంది. యెవ్స్ బిస్సాన్ అనే ఓ ఫిషింగ్ గైడ్‌కు అతి పెద్ద స్ట‌ర్జియ‌న్ చేప‌(Sturgeon Fish) వ‌ల‌లో చిక్కింది. బ్రిటిష్ కొలంబియాలోని ఓ న‌దిలో ఈ అరుదైన చేప చిక్కింది. నిజానికి.. ఇది అంత‌రించిపోతున్న జాతికి చెందిన చేప‌. అందులోనూ ఇది 250 కిలోల బ‌రువు ఉంది. త‌న వ‌ల‌లో చిక్కాక‌.. దాన్ని ప‌ట్టుకొని మ‌ళ్లీ న‌దిలోకి అత‌డు వ‌దిలేస్తూ వీడియో తీసి సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. దీంతో ఆ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది.

250 kg sturgeon caught in Canada

The giant was captured in British Columbia, measured, RFID-tagged, and released. According to experts, the fish is over 100 years old pic.twitter.com/S8JrANxMM9

— rajiv (@rajbindas86) March 18, 2022