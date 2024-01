January 2, 2024 / 04:11 PM IST

టోక్యో: జ‌పాన్ ఎయిర్‌లైన్స్‌కు చెందిన విమానం టోక్యో ఎయిర్‌పోర్టులో అగ్ని ప్ర‌మాదానికి గురైంది. హై స్పీడ్‌లో ర‌న్‌వేపై దిగిన ఆ విమానంలో తీవ్ర స్థాయిలో మంట‌లు వ్యాపించాయి. విమానంలో కూర్చుకున్న ప్ర‌యాణికులు కొంద‌రు కిటికీల నుంచి ఆ ఘ‌ట‌న‌కు చెందిన వీడియో తీశారు. మంట‌ల వ‌ల్ల విమానంలో పొగ క‌మ్ముకున్న‌ది. ఆ స‌మ‌యంలోనూ కొంద‌రు ప్ర‌యాణికులు త‌మ సెల్‌ఫోన్ల‌తో వీడియో తీశారు. ఆ దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

#BreakingNews : First visuals from inside the wrecked plane who caught fire at Tokyo International airport #Japan . People can be heard screaming. #Tsunami #earthquake pic.twitter.com/GnXNYuaCHk

అయితే ఆ విమానంలో మొత్తం 367 మంది ప్ర‌యాణికులు ఉన్నారు. ప్ర‌యాణికులకు తోడు సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు. ర‌న్‌వేపై దిగుతున్న స‌మ‌యంలోనే అక్క‌డ ఉన్న కోస్టు గార్డు ప్లేన్‌ను ఢీకొట్టిన‌ట్లు తెలుస్తోంది.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚:#JapanAirlines (JAL) Airbus A350-900 (JA13XJ) caught fire on the runway after landing at #Tokyo Haneda Airport. Reports are saying that the #Airbus collided with a Coast Guard plane. Flight #JL516 departed from Sapporo.#JAL #Japan #A350 pic.twitter.com/bPOziMoob9

