August 22, 2023 / 10:30 AM IST

న్యూయార్క్‌: ఎక్స్ సోష‌ల్ మీడియా సంస్థ ఓన‌ర్ ఎల‌న్ మ‌స్క్(Elon Musk) ఇవాళ ఓ కీల‌క ప్ర‌ట‌క‌న చేశారు. ఆదాయం గురించి ఆలోచించే జ‌ర్న‌లిస్టుల‌కు ఆయ‌న ఓ ఆఫ‌ర్ ఇచ్చారు. త‌మ స్టోరీల‌ను నేరుగా ఎక్స్ మీడియా అకౌంట్‌లో ప‌బ్లిష్ చేయాల‌ని ఆయ‌న జ‌ర్న‌లిస్టుల్ని కోరారు. అలాంటి జ‌ర్న‌లిస్టుల‌కు ఆదాయం అధిక స్థాయిలో ఉంటుంద‌ని, మ‌రింత స్వేచ్ఛ‌తో క‌థ‌ల‌ను రాసుకోవ‌చ్చన్నారు. ఎల‌న్ మ‌స్క్ త‌న ఎక్స్ అకౌంట్‌లో ఇవాళ దీనిపై ఓ పోస్టు పెట్టారు.

If you’re a journalist who wants more freedom to write and a higher income, then publish directly on this platform!

— Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2023