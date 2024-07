Earthquake | చిలీలో భారీ భూకంపం.. 7.3 తీవ్రత

July 19, 2024 / 08:30 AM IST

న్యూఢిల్లీ: దక్షిణ అమెరికా దేశమైన చిలీలో (Chile) భారీ భూకంపం (Earthquake) వచ్చింది. అర్జెంటీనా-చిలీ సరిహద్దుల్లోని అంటోఫగస్టాలో 7.3 తీవ్రతతో భూమి కంపించింది. 128 కిలోమీట్ల లోతులో ప్రకంపణలు చోటుచేసుకున్నాయని యూరోపియన్‌-మెడిటేరియన్‌ సీస్మొలాజికల్‌ సెంటర్‌ (EMSC) వెల్లడించింది. ఈ భూకంపం వల్ల జరిగిన నష్టానికి సంబంధించిన సమాచారం ఇంకా తెలియరాలేదని అధికారులు వెల్లడించారు.

చిలీని రింగ్‌ ఆఫ్‌ ఫైర్‌గా (Ring of Fire) పిలుస్తారు. పసిఫిక్‌ తీరంలో (Pacific ocean) ఉన్న ఈ దేశం అగ్నిపర్వతాలకు (Volcano) నెలవుగా ఉన్నది. దీంతో ఇక్కడ తరచూ భూకంపాలు సంభవిస్తూ ఉంటాయి. 2010లో 8.8 తీవ్రతతో వచ్చిన భారీ భూకంపం వల్ల 526 మంది మరణించారు. భూకంపం ధాటికి భారీ సునామీ కూడా వచ్చింది. దీనివల్ల ప్రాణ నష్టం ఎక్కువగా సంభవించింది.

An earthquake of magnitude 7.1 on the Richter Scale occurred today at 07:20 IST in Chile-Argentina Border Region: National Center for Seismology pic.twitter.com/gf5xSyI3Ny

— ANI (@ANI) July 19, 2024