US Dam | భారీ వర్షాలకు బద్ధలైన డ్యామ్‌.. జనావాసాల్లోకి వరద నీరు.. VIDEOS

June 26, 2024 / 03:47 PM IST

US Dam | అగ్రరాజ్యం అమెరికాని గత కొన్ని రోజులుగా భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. భారీ వర్షాలకు వరదలు సంభవించాయి. దీంతో పలు డ్యామ్‌లు నిండి ప్రమాదకర స్థాయిలో పొంగి పొర్లుతున్నాయి. అదే సమయంలో వరద ఉద్ధృతికి వంతెనలు, బ్రిడ్జిలు కొట్టుకుపోయి వరద నీరంతా జనావాసాల్లోకి చేరుతోంది. ముఖ్యంగా అయోవా, సౌత్‌ డకోటా, నెబ్రస్కా, మిన్నెసోటా (Minnesota ) రాష్ట్రాల్లో సుమారు 35 లక్షల మంది వరదల వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

వర్షాలు పడని ప్రాంతాల ప్రజలు కూడా పై నుంచి వస్తున్న వరద నీటి కారణంగా అవస్థలు పడుతున్నారు. వరదలకు అనేక ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. వ్యవసాయ భూములు నీట మునిగాయి. ఓ రైలు వంతెన కూడా కూలిపోయింది. ముఖ్యంగా దక్షిణ మిన్నెసోటాలోని ఓ కీలకమైన డ్యామ్‌ వరద తీవ్రతకు బద్ధలైంది. బ్లూఎర్త్‌ కౌంటీలో వరద తీవ్రతకు ది ర్యాపిడాన్‌ డ్యామ్‌ (Rapidan Dam) బద్ధలైంది. దీంతో డ్యామ్‌పై నిర్మించిన వంతెన కొట్టుకుపోయి (Sweeps Away) ఆ నీరంతా జనావాసాల్లోకి ప్రవేశిస్తోంది. దీంతో ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను అధికారులు ఖాళీ చేయిస్తున్నారు. వారందరినీ సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. మరో రెండు, మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

BREAKING: DAM FAILURE!

Rapidan Dam Near #Rapidan, #Minnesota Complete Failure Imminent!

The Flooded River Has Eroded The Ground Around The Dam & Is Now Uncontrolled!

The Dam Itself Has Not Failed Yet, But Engineers Believe It Can Completely Collapse At Any Time. pic.twitter.com/EV9FLrTDNw

— John Basham (@JohnBasham) June 24, 2024