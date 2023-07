July 23, 2023 / 10:01 AM IST

న్యూయార్క్‌: న్యూయార్క్‌లోని (New York) చారిత్రక బ్రూక్లిన్‌ బ్రిడ్జిని (Brooklyn Bridge) ఓ క్రేన్‌ ఢీకొట్టింది. దీంతో రెండు నగరాలను కలుపుతున్న ఈ పురాతన రాతి కట్టడం పాక్షికంగా ధ్వంసమైంది. ఈస్ట్‌ రివర్‌పై (East River) ఉన్న ఈ బ్రిడ్జి కింది నుంచి ఈ నెల 19న ఓ పడవ ప్రయాణించింది. అయితే దానిపై ఓ క్రేన్‌ (Crane) పైకి లేచి ఉన్నది. ఈ క్రమంలో క్రేన్‌ పై భాగం వంతెనను ఢీకొట్టింది. క్రేన్‌.. ట్రాక్‌ సిస్టమ్‌ తగలడంతో ఆ పడవ కష్టంగా దాని కిందినుంచి బయటకు వచ్చింది. దీంతో వంతెన బీమ్‌లో పగుళ్లు ఏర్పడ్డాయి. అయితే దీనివల్ల బ్రిడ్జికి వచ్చిన నష్టం ఏమీ లేదని న్యూయార్క్‌ సిటీ ఫైర్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నది.

కాగా, బ్రూక్లిన్‌ బ్రిడ్జిని మాన్‌హట్టన్‌ (Manhattan), బ్రూక్లిన్‌ (Brooklyn) నగరాలను కలుపుతూ ఈస్ట్‌ రివర్‌పై నిర్మించారు. దీని నిర్మాణాన్ని 1869లో ప్రారంభించారు. 1983లో అది పూర్తయింది. 1964లో దీనిని నేషనల్‌ హిస్టారిక్‌ ల్యాండ్‌మార్క్‌గా ప్రభుత్వం గుర్తించింది. అదేవిధంగా 1972లో నేషనల్‌ హిస్టారిక్‌ సివిల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ ల్యాండ్‌ మార్క్‌గా ప్రకటించింది.

A crane barge traveling underneath the Brooklyn Bridge struck the bridge damaging an I-beam underneath its iconic Gothic frame Wednesday. The damage was not structural and “didn’t impact the integrity” of New York City’s oldest and most storied suspension bridge pic.twitter.com/i1mA9dZv7G

