Train | కొంచెంలో మిస్.. లేదంటే ఆ పిల్లాడు రైలు కింద పడిపోయేవాడు.. వీడియో వైరల్

June 1, 2022 / 03:53 PM IST

ఇటీవల నెట్టింట ప్రత్యక్షమైన ఒక వీడియో నెటిజన్లకు గూస్‌బంప్స్ తెప్పిస్తోంది. అందులో ఒక పిల్లాడు ఆల్‌మోస్ట్ రైలు కింద పడిపోబోయి తప్పించుకున్నాడు. ఈ ఘటన టొరంటోలో జరిగినట్లు సమాచారం. ఈ వీడియోను ట్విట్టర్‌లో షేర్ చేయగా.. చాలా మంది ఆశ్చర్యపోయారు. రైలు లోపలి నుంచి తీసిన ఈ వీడియోలో.. ముగ్గురు పిల్లలు రైల్వే ట్రాక్స్ మీద కనిపిస్తున్నారు.

ఒక పిల్లాడు ఒక పక్కగా నిలబడి ఉండగా.. ఇద్దరు పిల్లలు పట్టాల మధ్యలో నడుస్తున్నారు. రెండు వేరు వేరు ట్రాక్‌ల మధ్యలో ఒక పిల్లాడు ఉండగా.. రైలు వచ్చింది. అదే సమయంలో కనీసం వెనక్కు తిరిగి కూడా చూడని మూడో పిల్లాడు గబగబా నడుస్తూ పక్కనే ఉన్న పట్టాల మీదకు వచ్చేశాడు. రైలు కూడా అదే పట్టాలపై వస్తుండటంతో అతని పని అయిపోయిందనే అనిపిస్తుంది.

కానీ అదృష్టం బాగుండి.. అడుగుల దూరంలో ఆ పిల్లాడు తప్పించుకున్నాడు. ఈ వీడియోను నెట్టింట షేర్ చేసిన ‘‘మెట్రోలింక్స్’’ హ్యాండిల్.. పిల్లలతో రైలు భద్రత గురించి చర్చించాలని తల్లిదండ్రులను కోరింది. నెట్టింట ఈ వీడియో వైరల్ అవడంతో చాలా మంది కూడా పిల్లల అజాగ్రత్త గురించి మాట్లాడగా.. మరికొందరు మాత్రం గార్డ్ రెయిల్స్ ఉంటు బాగుండేదని రైల్వేలకు సూచనలిచ్చారు.

⚠️ This heart-stopping video shows the dangers of walking on railways. Watch as young people come within a foot of serious injury or death while trespassing on a rail bridge in Toronto.

Talk to your kids about rail safety. Resources here: https://t.co/X5uS2ewqui #MetrolinxFYI pic.twitter.com/R8P6dmDFdW

— Metrolinx (@Metrolinx) May 30, 2022