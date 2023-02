February 6, 2023 / 03:52 PM IST

ఇస్తాంబుల్‌: ట‌ర్కీలో 7.8 తీవ్ర‌త‌తో వ‌చ్చిన భూకంపం వ‌ల్ల వేలాది సంఖ్య‌లో భ‌వ‌నాలు నేల‌మ‌ట్టం అయ్యాయి. అయితే గ‌జియాన్‌టెప్‌లోని ఓ కొండ‌పై ఉన్న క్యాసిల్ కూడా కుప్ప‌కూలింది. సుమారు 2200 ఏళ్ల క్రితం నాటి ఆ క‌ట్ట‌డం భూకంప తీవ్ర‌త‌కు శిథిల‌మైంది. ఖార‌మ‌న్‌మార‌స్‌లోని ప‌జారుక్ జిల్లా కేంద్రంగా భూకంపం సంభ‌వించింది.

Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake pic.twitter.com/i4GjMKMBwU

— BNO News Live (@BNODesk) February 6, 2023