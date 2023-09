September 15, 2023 / 06:42 PM IST

వాషింగ్టన్‌: విమాన ప్రయాణికుల బ్యాగుల తనిఖీ సందర్భంగా సెక్యూరిటీ సిబ్బంది చేతివాటం ప్రదర్శించారు. బ్యాగుల్లో ఉన్న డబ్బులు చోరీ చేశారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. అమెరికాలోని మియామీ విమానాశ్రయంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. (Miami Airport Staff Steal) ఈ ఏడాది జూన్‌లో మియామీ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లోని ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (టీఎస్‌ఎ) అధికారులు ప్రయాణికుల బ్యాగులు తనిఖీ చేశారు. అయితే సెక్యూరిటీ చెక్‌ సందర్భంగా బ్యాగుల్లో ఉన్న డబ్బులను వారు దొంగిలించారు. చోరీ చేసిన నగదును మెల్లగా తమ ప్యాంటు జేబులో దాచారు.

కాగా, సెక్యూరిటీ తనిఖీ వద్ద ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాలో ఇది రికార్డ్‌ అయ్యింది. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల బ్యాగుల నుంచి డబ్బులు దొంగిలించిన ఇద్దరు సిబ్బందిని అమెరికా పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. ఇద్దరు నిందితులతోపాటు మరో మహిళా సిబ్బంది ఒక ముఠాగా ఏర్పడి ప్రయాణికుల బ్యాగుల్లోని డబ్బులు, ఇతర వస్తువులు చోరీ చేస్తున్నట్టు దర్యాప్తులో తేలింది. ప్రతీ రోజు సుమారు 600 నుంచి వెయ్యి అమెరికా డాలర్లు దోచుకున్నట్లు నిందితులు అంగీకరించారు. దీంతో మరో నిందితురాలైన మహిళా సిబ్బందిని కూడా పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. అయితే నెల తర్వాత ఆమెపై వచ్చిన ఆరోపణలను వెనక్కి తీసుకున్నారు.

TSA Agents caught on surveillance video stealing hundreds of dollars in cash from passengers’ bags at Miami airport. pic.twitter.com/LhFW9yNRNV

— Mike Sington (@MikeSington) September 13, 2023