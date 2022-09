September 30, 2022 / 11:51 AM IST

కాబూల్‌: ఆఫ్ఘ‌నిస్తాన్ రాజ‌ధాని కాబూల్‌లో ఇవాళ పేలుడు సంభ‌వించింది. ఎడ్యుకేష‌న్ సెంట‌ర్ వ‌ద్ద జ‌రిగిన పేలుడులో 19 మంది మ‌ర‌ణించారు. అనేక మంది గాయ‌ప‌డ్డారు. ద‌స్తే బార్చి ఏరియాలోని కాజ్ ఎడ్యుకేష‌న్ సెంట‌ర్ వ‌ద్ద పేలుడు జ‌రిగింది. యూనివ‌ర్సిటీ ప‌రీక్ష రాస్తున్న విద్యార్థుల‌ను సూసైడ్ బాంబ‌ర్‌ టార్గెట్ చేసిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. హ‌జారా మైనార్టీ వ‌ర్గానికి చెందిన వాళ్లే ఆ స్ట‌డీ సెంట‌ర్ వ‌ద్ద ఎక్కువ సంఖ్య‌లో ఉన్న‌ట్లు భావిస్తున్నారు. గ‌తంలోనూ ఆ వ‌ర్గంపై దాడులు జ‌రిగాయి. అయితే ప్ర‌స్తుత దాడికి బాధ్య‌త ఎవ‌రూ ప్ర‌క‌టించుకోలేదు. దాడి జ‌రిగ‌న స‌మ‌యంలో విద్యార్థులు ప‌రీక్ష‌ల కోసం ప్రిపేర‌వుతున్న‌ట్లు తెలిసింది.

An xplosion happened inside Kaaj educational centre in west Kabul and targeted the Hazara minority of Afghanistan. According to the people in the area, the number of casualties is high and most of them are teenagers.

