June 15, 2023 / 11:56 AM IST

న్యూఢిల్లీ: బిప‌ర్‌జాయ్ తుఫాన్(Cyclone Biparjoy) ఇవాళ గుజ‌రాత్ తీరం దాట‌నున్న‌ది. ఇప్ప‌టికే 74 వేల మందిని సుర‌క్షిత ప్రాంతాల‌కు త‌ర‌లించారు. అయితే అతి తీవ్ర తుఫాన్‌గా మారిన బిప‌ర్‌జాయ్‌ని అంత‌రిక్ష కేంద్రం నుంచి ఫోటోలు తీశాడు ఓ ఆస్ట్రోనాట్‌. యునైటెడ్ అర‌బ్ ఎమిరేట్స్ కు చెందిన వ్యోమ‌గామి సుల్తాన్ అల్ నెయిది స్పేస్ స్టేష‌న్ నుంచి ఆ ఫోటోల‌ను తీశాడు. త‌న ట్విట్ట‌ర్ అకౌంట్‌లో ఆయ‌న ఆ తుఫాన్ ఫోటోల‌ను అప్‌లోడ్ చేశాడు. అంత‌కుముందు ఆయ‌న త‌న అకౌంట్‌లో బిప‌ర్‌జాయ్ వీడియోను కూడా పోస్టు చేశాడు.

As promised in my previous video 📸 here are some pictures of the cyclone #Biparjoy forming in the Arabian Sea that I clicked over two days from the International Space Station 🌩️ pic.twitter.com/u7GjyfvmB9

— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) June 14, 2023