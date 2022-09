September 23, 2022 / 03:41 PM IST

వాషింగ్టన్‌: విమానం గాల్లో ఎగురుతుండగా ఒక ప్రయాణికుడు ఫ్లైట్ అటెండెంట్‌ను కొట్టాడు. అమెరికాలోని లాస్ ఏంజెల్స్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. అమెరికన్‌ ఎయిర్‌లైన్స్‌కు చెందిన 377 విమానం బుధవారం మెక్సికోలోని లాస్ కాబోస్ నుంచి అమెరికాలోని లాస్ ఏంజెల్స్‌కు బయలుదేరింది. అయితే ఆ విమానం టేకాఫ్‌ అయ్యి గాల్లో ప్రయాణిస్తుండగా ఒక ప్రయాణికుడు దురుసుగా ప్రవర్తించాడు. ఒక విమాన సిబ్బంది భుజంపై తట్టి కాఫీ అడిగాడు. అనంతరం ముందున్న ఫస్ట్‌ క్లాస్ క్యాబిన్‌లోకి నడుస్తూ వెళ్లాడు. అక్కడ ఖాళీగా ఉన్న సీటులో కూర్చొన్నాడు.

అయితే అతడి సీటులో కూర్చోవాలని ఫ్లైట్ అటెండెంట్‌ చెప్పాడు. దీంతో కొడతా అన్నట్లుగా ఆ వ్యక్తి పిడికిలి బిగించాడు. ఏం బెదిరిస్తున్నావా? అని ఫ్లైట్ అటెండెంట్‌ అడిగాడు. అతడి ప్రవర్తనపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు వెనక్కి తిరిగి అక్కడి నుంచి వెళ్లాడు. అయితే ఆ వ్యక్తి వేగంగా వచ్చి పిడికిలితో ఫ్లైట్ అటెండెంట్‌ తలపై పంచ్‌ ఇచ్చాడు. ఊహించని ఈ దాడి వల్ల ఆ అటెండెంట్‌ కింద పడ్డాడు. ఒక ఎయిర్‌హోస్టెస్‌ అతడి వద్దకు వచ్చి సపర్యలు చేసింది.

మరోవైపు ఈ సంఘటనపై ఆ విమానంలోని మిగతా ప్రయాణికులు షాక్‌ అయ్యారు. దురుసుగా ప్రవర్తించిన ఆ వ్యక్తిని కొందరు ప్రయాణికులు నిర్బంధించారు. విమానం లాస్ ఏంజెల్స్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ల్యాండ్‌ కాగానే ఆ ప్రయాణికుడ్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుడ్ని కాలిఫోర్నియాకు చెందిన 33 ఏళ్ల అలెగ్జాండర్ తుంగ్ క్యూ లేగా గుర్తించారు.

కాగా, ఆ ప్రయాణికుడిపై అమెరికన్‌ ఎయిర్‌లైన్స్‌ జీవిత కాలంపాటు నిషేధం విధించింది. తమ సిబ్బందికి అండగా ఉంటామన్న ఆ సంస్థ ఈ కేసు దర్యాప్తునకు పూర్తిగా సహకరిస్తామని పేర్కొంది. మరోవైపు విమానంలోని కొందరు ప్రయాణికులు తమ మొబైల్‌ ఫోన్‌లో రికార్డు చేసిన దాడి వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

A man was arrested by Los Angeles Airport police after assaulting a flight attendant on an American Airlines flight from Cabo. pic.twitter.com/2VDXxIqUfn

— 🇺🇸BellaLovesUSA🍊 (@Bellamari8mazz) September 22, 2022