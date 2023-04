Joe Biden | అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో మళ్లీ పోటీ చేస్తా : జో బైడెన్‌

April 25, 2023 / 07:40 PM IST

Joe Biden | అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో జో బైడెన్‌ మరోసారి బరిలోకి దిగనున్నారు. ఈ విషయాన్ని ట్విట్టర్‌ ద్వారా బైడెన్‌ ప్రకటించారు. 2024 అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు ఆయన డెమొక్రటిక్‌ పార్టీ తరఫున రీ ఎలక్షన్‌ బిడ్‌ను ప్రారంభించారు. ఈ మేరకు బైడెన్‌ ట్విట్టర్‌లో వీడియో సందేశాన్ని పోస్ట్‌ చేశారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించేందుకు మరోసారి ఎన్నుకోవాలని, దేశానికి సేవ చేసేందుకు మరోసారి అవకాశం ఇవ్వాలని ఆయన కోరారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన 2024 అధ్యక్ష ఎన్నికలను రిపబ్లికన్ల అతివాదంపై పోరాటంగా బైడెన్‌ అభివర్ణించారు.

ఇక వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కమలా హారిస్‌ సైతం వచ్చే ఎన్నికల్లో వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌గా తిరిగి పోటీ చేస్తారని బైడెన్‌ ప్రకటించారు. వచ్చే ఏడాది అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో అధ్యక్ష బరిలో నిలిచే వారి కోసం ఆయా పార్టీల్లో ప్రైమరీ ఎన్నికలు జరుగుతుంటాయి. అధ్యక్షుడు రెండోసారి బరిలోకి దిగుతుండడంతో అధికార పార్టీలో ప్రైమరీ ఎన్నికలు నిర్వహించే అవకాశం లేదు. మరో వైపు రిపబ్లిక్‌ పార్టీ తరఫున మాజీ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ సైతం బరిలోకి దిగనున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రకటించారు. అలాగే అదే పార్టీకి చెందిన ఫ్లోరిడా గవర్నర్‌ రాన్‌ డిశాంటిస్‌ సైతం పోటీ చేసే అవకాశాలున్నాయి.

ఇదిలా ఉండగా.. వచ్చే ఎన్నికల్లో అమెకన్లు బైడెన్‌కు అవకాశం ఇస్తారా? లేదా? అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. ప్రస్తుతం ఆయన వయసు 80 సంవత్సరాలు. వయసు పైబడుతుండడంతో మరోసారి ఆయనను అధ్యక్ష పీఠం ఎక్కిస్తారా? లేదా? సందిగ్ధం నెలకొన్నది. మరో వైపు ఆయన ‘రహస్య పత్రాల’ వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. అలాగే ఆర్థిక వ్యవస్థ, ద్రవ్యోల్బణం, ఆప్ఘనిస్థాన్‌ నుంచి బలగాల ఉప సంహరణ తదితర అంశాలపై ఇప్పటికే ట్రంప్‌ బైడెన్‌పై విమర్శలు గుప్పించారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో ఇవి కీలక ప్రభావం చూపనున్నాయి.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023