Li Shangfu | చైనా రక్షణ మంత్రి మిస్సింగ్‌..! అసలు ఆ దేశంలో ఏం జరుగుతోంది..!

September 11, 2023 / 05:48 PM IST

Li Shangfu | పొరుగు దేశమైనా చైనాలో మరో మంత్రి మిస్సయ్యారు. గత రెండువారాలుగా రక్షణ మంత్రి లీ షాంగ్‌ఫు కనిపించకుండా పోయారు. చివరిసారిగా ఆయన ఆగస్టు 29న బీజింగ్‌లో జరిగిన చైనా – ఆఫ్రికా ఫోరం సమావేశంలో ప్రసంగించారు. గత రెండువారాలుగా ఆయన బహిరంగంగా కనిపించకపోవడంతో మిస్‌ అయినట్లుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, జపాన్‌లోని యునైటెడ్‌ స్టేట్స్‌ రాయబారి రహ్మ్‌ ఇమాన్యుయేల్‌ గత శుక్రవారం ట్విట్టర్‌ వేదికగా చైనా రక్షణ మంత్రి ఆచూకీ తెలియడం లేదని ట్వీట్‌ చేశారు. చైనాలో ఇది రెండో హై ప్రొఫైల్‌ మిస్సింగ్‌ అన్నారు. లీ షాంగ్‌ఫు ఈ ఏడాది మేలో రక్షణ మంత్రిగా నియామకమయ్యారు. గతేడాది అక్టోబర్‌లో జరిగిన కమ్యూనిస్ట్‌ పార్టీ కాంగ్రెస్‌లో సెంటర్‌ మిలటరీ కమిషన్‌ నుంచి వైదొలిగిన వీ ఫెంఘే స్థానంలో ఆయన బాధ్యతలు స్వీకరించారు.

అయితే, ఆయన మిగతా రక్షణ మంత్రుల మాదిరిగా కాకుండా సైన్యం నుంచి మంత్రిగా నియామకమయ్యారు. ఆయన తండ్రి లీషావోజు 1930-40లలో జపనీస్‌ వ్యతిరేక ఉద్యమంలో పోరాడిన రెడ్‌ ఆర్మీలో సభ్యుడు. అంతర్యుద్ధం, కొరియా యుద్ధం సమయంలో లాజిస్టికల్ రైల్వేలను పునర్నిర్మించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. లీ షాంగ్‌ఫు వృత్తిరీత్యా ఏరోస్పేస్ ఇంజినీర్. ఆయన చైనా ఉపగ్రహ కార్యక్రమాల్లో పని చేశారు. పీపుల్స్‌ లిబరేషన్‌ ఆర్మీ ఆధునికీకరణకు ప్రయత్నించారు. చైనా స్పేస్‌, సైబర్‌వార్‌ ఫేర్‌ సామర్థ్యాన్ని అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడంలో కృషి చేశారు. ఆయన ప్రజలతో పాటు మీడియాలో కనిపించకుండా దూరంగా జీవించిన వ్యక్తి.

చైనా రక్షణ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత తొలిసారిగా సింగపూర్‌లో జరిగిన షాంగ్రిలా చర్చల్లో పాల్గొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా లీ షాంగ్‌ఫు అదృశ్యంపై హాంకాంగ్‌కు చెందిన సౌత్‌ చైనా మార్నింగ్‌ పోస్ట్‌ కథనం ప్రచురించింది. ఆయన చివరిసారిగా ఆగస్టు 29న బీజింగ్‌ చైనా-ఆఫ్రికా ఫోరంలో ప్రసంగించారని పేర్కొంది. ఆగస్టులో ఆరు రోజుల పర్యటనలో రష్యా, బెలారస్‌కు వెళ్లారని పేర్కొంది. ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో మాస్‌కు చైనా మద్దతు తెలిపింది. మరో వైపు, ఇంతకు ముందు చైనా విదేశాంగ మంత్రి క్విన్‌ గాంగ్‌ సైతం ఆచూకీ కనిపించకుండా పోయింది. అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌కి అత్యంత సన్నిహితుడైన ఆయన కనిపించకుండా ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. అయితే, మిస్సింగ్‌ ప్రభుత్వం ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. పైగా చైనా సోషల్ మీడియాలోనూ ఈ విషయంపై చర్చించకుండా సెన్సార్ చేస్తూ ఆదేశాలిచ్చింది.

Another one?#CCP’s #DefenseMinister #LiShangfu Said to be Under Investigation – #PLA Cleanup Continues?

Li Shangfu has just come back from #Russia and is still on the #US sanction list. He has refused to meet his US counterpart since he became the defense minister.

(Turn on… pic.twitter.com/ozQ46Oc4x9

— Inconvenient Truths by Jennifer Zeng 曾錚真言 (@jenniferzeng97) September 7, 2023