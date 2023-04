April 11, 2023 / 06:45 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ఆఫ్రికాకు చెందిన ఓ మ‌హిళ 40 ఏండ్ల‌లో ఏకంగా 44 మంది పిల్ల‌ల‌కు (viral news) జ‌న్మ‌నిచ్చింది. మ‌రియం న‌బ‌తాంజికి 13 ఏండ్ల వ‌య‌సులో క‌వ‌ల‌ల‌కు జ‌న్మ‌నిచ్చింది. ప్ర‌పంచంలోనే అత్య‌ధిక సంతానం క‌లిగిన మ‌హిళ‌గా ఆమెను ప‌రిగ‌ణిస్తున్నారు. మామ ఉగాండగా పేరొందిన మ‌హిళ సంతానం ఉగాండా, తూర్పు ఆఫ్రికాలో ఉన్నారు.

Abused, sold into marriage at 12 years old, and now a single mother of 42 children; Mariam Nabatanzi shares her story. pic.twitter.com/PG72b2iW0X

— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 30, 2019