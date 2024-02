Watch: ఇంజిన్లు ఫెయిల్‌, హైవేపై కూలిన విమానం.. వీడియో వైరల్‌

February 10, 2024 / 06:56 PM IST

వాషింగ్టన్‌: విమానం ఇంజిన్లు ఫెయిల్‌ అయ్యాయి. దీంతో ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్‌కు పైలట్‌ ప్రయత్నించాడు. అయితే హైవేపై ఆ విమానం కూలిపోయింది. (Plane Crash) మంటల్లో కాలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు మరణించారు. అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం బొంబార్డియర్ ఛాలెంజర్ 600 బిజినెస్ జెట్ విమానం ఐదు మందితో ఒహియో స్టేట్ యూనివర్శిటీ విమానాశ్రయం నుంచి టేకాఫ్‌ అయ్యింది. రెండు గంటల ప్రయాణం తర్వాత ఆ చిన్న విమానంలోని రెండు ఇంజిన్‌లు ఫెయిల్‌ అయ్యాయి. దీంతో ఫ్లోరిడాలోని నేపుల్స్ విమానాశ్రయంలో అత్యవసర ల్యాండింగ్‌ కోసం పైలట్‌ అభ్యర్థించాడు.

కాగా, ఇంజిన్ల ఫెయిల్‌తో అదుపుతప్పిన ఆ విమానం ఫ్లోరిడా హైవేపై కూలిపోయింది. ఎగసిన మంటల్లో అది కాలిపోయింది. రెస్క్యూ, ఫైర్‌ కంట్రోల్‌ బృందాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. మంటలను అదుపు చేశాయి. విమానంలో ప్రయాణించిన ఐదుగురిలో ఇద్దరు మరణించినట్లు స్థానిక పోలీసులు తెలిపారు. గాయపడిన వారికి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, నేషనల్ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ సేఫ్టీ బోర్డ్ ఈ ప్రమాదంపై దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి. విమానం కూలిన వీడియో క్లిప్స్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

Naples, Florida – 2 Dead & more injured as a plane crash-landed on a motorway. I’m not a pilot, but it seems selfish to land on a motorway and risk killing others 🇺🇸🛬 pic.twitter.com/b8cyYkeChZ

— 🇬🇧RonEnglish🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@RonEng1ish) February 10, 2024