Gaza | గాజాలో దయనీయం.. ఆహారం చేజిక్కించుకునేందుకు వెళ్లి 18 మంది మృతి

March 27, 2024 / 02:01 PM IST

Gaza | ఇజ్రాయెల్‌ – హమాస్‌ యుద్ధం (Israel – Hamas War)తో పాలస్తీనాలోని గాజా స్ట్రిప్‌ (Gaza Strip)లో విధ్వంసం నెలకొంది. ఓ వైపు పౌరుల మరణాలు, మరోవైపు ఆకలి కేకలతో గాజాలో పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. తినేందుకు తిండి లేక, తాగేందుకు నీళ్లు లేక, తలదాచుకునేందుకు గూడు లేక అక్కడి ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. మానవతా సాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో ఎటువైపు నుంచి మృత్యువు వెంటాడుతుందోనని ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని బిక్కుబిక్కుమంటూ కాలం వెల్లదీస్తున్నారు. తాజాగా గాజాలో మరో దయనీయ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఎయిర్‌డ్రాప్‌ ద్వారా జారవిడిచిని ఆహారాన్ని ( airdropped aid) చేజిక్కించుకునేందుకు ప్రయత్నించి 18 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

యుద్ధంతో తీవ్రంగా నష్టపోయిన గాజా ప్రజలను ఆదుకునేందుకు ప్రపంచ దేశాలు మానవతా సాయం చేసేందుకు ముందుకొస్తున్న విషయం తెలిసిందే. రోడ్డు, వాయు, సముద్ర మార్గాల ద్వారా ఆహారాన్ని అందజేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా విమానాలు జారవిడిచిన ఆహారం డబ్బాలను చేజిక్కుంచుకునేకి సముద్రంలోకి వెళ్లి 18 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అందులో 12 మంది ఆహార డబ్బాలు పడి మరణించగా… మరో ఆరుగురు నీటి ప్రవాహానికి ప్రాణాలు విడిచారు. ఈ ఘటన ఉత్తర గాజాలోని బీచ్‌ లాహియా బీచ్‌లో చోటు చేసుకుంది. పాలస్తీనా ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.

ఈ ఘటనపై పెంటగాన్‌ స్పందించింది. మానవతాసాయం కింద పంపిన 18 బండిల్స్‌లో మూడు పారాచూట్‌లు పనిచేయలేదని తెలిపింది. దీంతో అవి నీటిలో పడిపోయాయని, వాటిని చేజిక్కించుకునేందుకు వెళ్లి ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలిపింది. అయితే, మరణాలకు సంబంధించి ఎలాంటి సమాచారమూ లేదని పేర్కొంది. గాజా బీచ్‌లో సాయం జారవిడచడం, మృతులను తీరానికి చేరుస్తున్న వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Dropping aid on the beach in North Gaza resulted in the drowning and death of 18 Gazans, 12 due to drowning and 6 due to overcrowding. Some still deny the famine in Gaza, while people sacrifice their lives to get some food.

pic.twitter.com/hWJknccAef

— Ihab Hassan (@IhabHassane) March 26, 2024