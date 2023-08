Hyderabad | ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకెళ్తున్న హైదరాబాద్‌…. ఆ విషయంలో ముంబై తర్వాత మనమే టాప్‌

August 28, 2023 / 07:10 PM IST

Hyderabad | హైదరాబాద్‌లో అభివృద్ధి ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకెళ్తున్నదని మున్సిపల్‌ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అర్వింద్‌కుమార్‌ అన్నారు. ఎత్తయిన భవనాల నిర్మాణంలో హైదరాబాద్‌ నగరం దేశంలోనే రెండో స్థానంలో ఉందని చెప్పారు. ముంబై తర్వాత పెద్ద బిల్డింగ్‌లు కట్టడంలో మనమే ముందున్నామని అన్నారు.

#Hyderabad– sky is the limit – re-shaping the skyline!

Top 10 highest building plan approvals- ranging from 50 -59 floors & atleast 5 of these are in Neopolis/ Kokapet !

As it is, we are #2 after Mumbai in High rise buildings

(Pic isn’t of hyd & is for illustration*)@KTRBRS pic.twitter.com/qNBRdGV9j5

— Arvind Kumar (@arvindkumar_ias) August 28, 2023