భోపాల్‌: మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ రాష్ట్రం మంద్సార్ జిల్లా సీతామావ్ ఏరియాలో ఓ నేర‌స్థుడిని స్థానిక పోలీసులు సినీ ఫ‌క్కీలో మ‌ట్టుబెట్టారు. సీతామావ్ ఏరియాలో నేర‌గాళ్లు త‌చ్చాడుతున్నార‌న్న స‌మాచారం మేర‌కు స్థానిక పోలీసులు అక్క‌డి చేరుకున్నారు. నేర‌స్థుల‌ను గుర్తించిన పోలీసులు లొంగిపోవాల‌ని హెచ్చరించారు. కానీ నేర‌స్థులు పోలీసుల హెచ్చ‌రిక‌లను లెక్క‌చేయ‌కుండా కాల్పులు జ‌రిపారు. దీంతో పోలీసులు ఆత్మ‌ర‌క్ష‌ణ కోసం ఎదురు కాల్పులు జ‌రుప‌గా ఒక నేర‌స్థుడు హ‌త‌మ‌య్యాడు. అయితే, అత‌ని గ్యాంగ్‌లోని మిగ‌తా స‌భ్యులు పోలీసుల‌కు చిక్క‌కుండా పారిపోయారు.

Madhya Pradesh: A criminal with Rs 15 lakhs bounty shot dead in police encounter in Sitamau, Mandsaur district.



"He was killed in cross-firing. While, his gang members ran away from the encounter site. FIR filed in the case," say police pic.twitter.com/STNjTRpSXh