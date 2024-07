July 4, 2024 / 01:03 PM IST

Zebra Movie | టాలీవుడ్ న‌టుడు సత్యదేవ్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘జీబ్రా’(Zebra). ఈ సినిమాకు ఈశ్వర్‌ కార్తీక్‌ (Eswar Karthik) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి వ‌చ్చిన మోష‌న్ పోస్ట‌ర్ అంద‌రిని ఆక‌ట్టుకుంది. ఇదిలావుంటే నేడు స‌త్య‌దేవ్ పుట్టిన‌రోజు. ఈ సంద‌ర్భంగా మూవీ నుంచి బ‌ర్త్ డే విషెస్ తెలుపుతూ ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు మేక‌ర్స్. ఈ మూవీలో స‌త్య సూర్య అనే పాత్ర‌లో క‌నిపించ‌బోతున్నాడు.

యాక్షన్‌ క్రైమ్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రం ప్ర‌స్తుతం పోస్ట్ ప్రోడ‌క్ష‌న్ ప‌నుల్లో బిజీగా ఉంది. త్వ‌ర‌లోనే ఈ సినిమా విడుద‌ల తేదీని ప్ర‌క‌టించ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు. ఈ చిత్రంలో సత్యదేవ్‌కు జోడీగా ప్రియా భవానీ శంకర్, న‌టిస్తుంది. పుష్పా సినిమాతో ఫేమ‌స్ అయిన ధ‌నంజ‌య (జాలిరెడ్డి) ఈ సినిమాలో కీల‌క‌పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. కాగా ఈ చిత్రాన్ని ఓల్డ్ టౌన్ పిక్చర్స్, పద్మ ఫిలిమ్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఎస్‌ఎన్‌ రెడ్డి, బాలసుందరం, దినేష్‌ సుందరం సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

𝐋𝐔𝐂𝐊 𝐅𝐀𝐕𝐎𝐔𝐑𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐑𝐀𝐕𝐄 💥

Here’s the First Look Poster of #ZEBRA, @ActorSatyaDev as SURYA! ❤️‍🔥

Team wishes the exceptionally talented #SatyaDev a very Happy Birthday! #HBDSatyaDev 💫@Dhananjayaka @priya_Bshankar @JeniPiccinato @EashvarKarthic @SNReddy09… pic.twitter.com/UgGvRvIMoZ

