April 18, 2024 / 04:59 PM IST

Yuvan Shankar Raaja | ప్ర‌ముఖ సామజిక మాధ్యమం ఇన్‌స్టాగ్రామ్ నుంచి త‌మిళ సంగీత ద‌ర్శ‌కుడు యువన్ శంకర్ రాజా వైదొలిగిన‌ట్లు వార్త‌లు వైర‌ల్ అవుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. దీనికి సంబంధించి నెట్టింట్లో ట్రెండ్ కూడా న‌డిచింది. అయితే తాజాగా ఈ వార్త‌ల‌పై యువన్ శంకర్ రాజా క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ”నా మీదా ప్రేమ చూపిస్తున్న అభిమానుల‌కు ధ‌న్య‌వాదాలు. ఇది కేవలం సాంకేతిక లోపం వ‌ల‌న జ‌రిగింది. నా బృందం నా ఇన్‌స్టా ఖాతాను పునరుద్ధరించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. త్వరలో తిరిగి వస్తాను.” అంటూ యువ‌న్ రాసుకోచ్చాడు. కాగా దీనిపై యువ‌న్ క్లారిటీ ఇవ్వ‌డంతో అభిమానులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.

అస‌లు ఏం జ‌రిగిందంటే.. త‌మిళ సూప‌ర్ స్టార్ విజ‌య్ న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం గోట్. ఈ సినిమాలో ఫ‌స్ట్ సింగిల్ విజిల్ పోడు ఇటీవ‌ల విడుద‌లై మంచి రికార్డు వ్యూస్‌తో దూసుకుపోతుంది. అయితే ఈ సాంగ్ కంపోజ్ మంచిగా లేద‌ని.. మ్యూజిక్ కూడా అంత‌గా న‌చ్చ‌ట్లేద‌ని నెటిజ‌న్లు ట్రోల్ చేస్తున్నారు. అందువల్ల‌నే యువ‌న్ త‌న సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్స్‌ను డీయాక్టివేట్ చేసిన‌ట్లు సోష‌ల్ మీడియాలో నెటిజ‌న్లు ట్రెండ్ చేయ‌డం మొద‌లు పెట్టారు. ఇక తాజాగా యువ‌న్ క్లారిటీ ఇవ్వ‌డంతో ఈ రూమ‌ర్స్‌కు చెక్ పెట్టిన‌ట్లు అయ్యింది.

Hey guys,

Thank you for the concerned messages. It’s just a technical error, my team is trying to recover my Insta account and I’ll be back soon 😊

Love, always!

— Raja yuvan (@thisisysr) April 18, 2024