Dayaa | ప్రతి దశలో నాకు అండగా ఉంటారు.. దయా డైరెక్టర్‌ పవన్ సాదినేని

August 13, 2023 / 02:58 PM IST

Dayaa | పవన్‌ సాదినేని దర్శకత్వంలో క్రైం డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన వెబ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ దయా (Dayaa). టాలీవుడ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్‌ జేడీ చక్రవర్తి (JD Chakravarthy) ప్రధాన పాత్రలో నటించాడు. చాలా కాలం తర్వాత ఈ సిరీస్‌తో డిజిటల్‌ ఎంట్రీ ఇచ్చి.. సక్సెస్‌ అందుకున్నాడు జేడీ చక్రవర్తి. ఆగస్టు 4 నుంచి డిస్నీ+హాట్‌ స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ అవుతున్న ఈ వెబ్‌సిరీస్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది.

జేడీ అండ్‌ టీం ఇప్పటికే సక్సెస్‌ సెలబ్రేషన్స్‌తో ఫుల్ ఖుషీ మూడ్‌లో ఉంది. తాజాగా దయా సక్సెస్‌ను ఎంజాయ్ చేస్తున్న పవన్ సాదినేని (Pavan Sadineni) పాపులర్ నిర్మాత అల్లు అరవింద్‌ అండ్‌ జేడీతో కలిసి దిగిన ఫొటోను షేర్ చేస్తూ.. అల్లు అరవింద్‌కు థ్యాంక్స్ చెబుతూ ట్వీట్ చేశాడు. మా DAYAA సూపర్ సక్సెస్‌కు సంబంధించి నిజమైన వేడుక ఇది. మీరు సక్సెస్‌ ఈవెంట్‌కు హాజరై నన్ను అభినందించడం జరిగింది. మీరు ఎల్లప్పుడూ నాతో ఉన్నారు.. ప్రతి దశలో నాకు అండగా ఉంటారు.. మీ ఉనికి, మీ మనోబలం మా విజయాన్ని ప్రతిధ్వనించేలా చేసింది అంటూ పవన్‌ సాదినేని చేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది.

దయాలో రమ్య నంబీషన్‌, ఈషా రెబ్బా, కమల్ కామరాజు, విష్ణు ప్రియ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ వెబ్‌ సిరీస్‌ను SVF bannerపై మహేంద్ర సోని తెరకెక్కించారు. విడుదలైన రోజు నుంచి మంచి స్పందన వస్తుండటంతో.. ఇటీవలే జేడీ చక్రవర్తి తన టీంతో కలిసి బెజవాడలో సందడి చేశాడు. బెజవాడ స్క్వేర్ మాల్‌లో మూవీ లవర్స్‌, అభిమానుల మధ్య దయా సక్సెస్‌ను సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్నాడు. ఇప్పటికే బెజవాడకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

జేడీ చక్రవర్తి దయాలో ఫ్రీజర్ వ్యాన్ డ్రైవర్‌గా నటించాడు. చేపలను ఒక ఊరి నుంచి మరో ఊరికి తీసుకెళ్లే ఫ్రీజర్ వ్యాన్ డ్రైవర్‌ ఓ అమ్మాయి డెడ్ బాడీ చూస్తాడు. ఆ విషయాన్ని పోలీసులకు చెప్పేంత ధైర్యం అతడికి ఉండదు. అతడు మరో బాడీని కూడా చూస్తాడు. ఈ ఘటనలతో డ్రైవర్‌ జీవితంలో ఒడిదుడుకులు ఏర్పడతాయనే నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ వెబ్‌సిరీస్‌ సిరీస్ థ్రిల్లింగ్‌గా సాగుతూ మూవీ లవర్స్‌ కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్‌ను అందిస్తోంది.

True Celebrations of the super success of our #DAYAA got approved and complimented with your superlative presence making me shout from the rooftops to say yes you were always there and will always be there for me at every stage and your presence and your morale made a resound to… pic.twitter.com/VJSrTPwUGB

— pavan sadineni (@pavansadineni) August 13, 2023