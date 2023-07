July 9, 2023 / 06:10 PM IST

Yash 19 | కేజీఎఫ్‌ ప్రాంచైజీతో కన్నడ సినిమా స్థాయిని గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్‌ వరకు తీసుకెళ్లాడు యశ్‌ (Yash). ప్రశాంత్‌ నీల్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం టాక్‌ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది. గతేడాది కేజీఎఫ్‌ చాఫ్టర్‌ 2తో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ స్టార్ హీరో తన కొత్త సినిమా మాత్రం ప్రకటించలేదు. అయితే యశ్‌ 19 (Yash 19)గా రాబోతున్న సినిమాకు సంబంధించిన ఏదో ఒక గాసిప్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తూనే ఉంది.

కాగా చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న మూవీ లవర్స్‌, అభిమానులకు అదిరిపోయే అప్‌డేట్ అందించాడు యశ్‌. మలేషియాలో జరిగిన ఈవెంట్‌లో యశ్ 19 ఎలా ఉండబోతుందో చెప్పి అందరినీ ఖుషీ చేస్తున్నాడు. మలేషియాలో ఎంఎస్‌ గోల్డ్‌ జ్యువెలరీ స్టోర్‌ రెండో శాఖను యశ్‌ నేడు ప్రారంభించాడు.

ఈ సందర్భంగా యశ్‌19 మూవీ గురించి మాట్లాడుతూ.. నేను ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ కోసం చాలా హార్ట్‌ వర్క్‌ చేస్తున్నా. ఈ సినిమా భారీ స్థాయిలో ఉంటుందని చెప్పను.. కానీ ఇది ఒక మంచి, అద్భుతమైన సినిమా కానుంది.ఈ సినిమాను త్వరలోనే ప్రకటిస్తా. కొంత ఓపిక పట్టండి. నన్ను నమ్మండి. మీ అంచనాలకు తగ్గకుండా అదిరిపోయే కిక్కించేలా సినిమా ఉంటుందని మాత్రం చెప్పగలను.. అంటూ క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు.

చాలా రోజుల తర్వాత యశ్‌ నుంచి కొత్త సినిమా ప్రకటన రావడంతో ఆనందంలో ఎగిరిగంతేస్తున్నారు అభిమానులు. పాపులర్‌ కన్నడ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్‌ ప్రొడక్షన్‌ (KVN Production) యశ్‌తో 19వ ప్రాజెక్ట్‌కు గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చినట్టు గతంలో వార్తలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. మరి ఈ అప్‌డేట్‌ ప్రకారం ఇదే బ్యానర్‌లో వస్తుందా..? లేదా అనేది రాబోయే రోజుల్లో క్లారిటీ రానుంది. కేవీఎన్‌ ప్రొడక్షన్‌ కన్నడ సినిమాలను నిర్మించడమే కాకుండా, ఫండింగ్‌, పంపిణీ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది.

Rocking Star #Yash about his next film #Yash19 in Malaysia🇲🇾.

“I’m working hard towards something.

I won’t say it will be something massive, but it will be a good film and a good product.

I will be announcing it very soon, have a little patience and trust me.

You can surely… pic.twitter.com/7ZIuQNzjAL

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) July 8, 2023