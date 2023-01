January 28, 2023 / 12:35 PM IST

ఇటీవలే అడివిశేష్‌ నటించిన హిట్ 2లో కీలక పాత్రలో నటించాడు కలర్‌ఫొటో ఫేం సుహాస్‌ (suhas)‌. ఈ యువ నటుడు ప్రస్తుతం రైటర్‌ పద్మభూషణ్‌ (Writer Padmabhushan)గా కనిపించబోతున్నాడు. ఫన్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ ఫిబ్రవరి 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. విడుదల తేదీ దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్ ప్లాన్ ను మొదలు పెట్టింది సుహాస్‌ టీం.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రీరిలీజ్‌ స్క్రీనింగ్స్ ఏర్పాటు చేశారు. జనవరి 27న విజయవాడ నుంచి ప్రమోషన్‌ ప్లాన్ షురూ చేశారు. దీంతోపాటు గుంటూరు, భీమవరం, కాకినాడ, వైజాగ్‌, హైదరాబాద్‌లో ప్రమోషనల్ టూర్‌ ప్లాన్ చేశారు. సినిమా పట్ల మేకర్స్ ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్‌గా ఉన్నట్టు ఈ షోస్‌ ద్వారా తెలుస్తోందంటున్నారు సినీ జనాలు. ఇటీవలే విడుదలైన ట్రైలర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది.

మరి రైటర్‌ పద్మభూషణ్‌గా సుహాస్‌ ఎలా ఎంటర్‌టైన్‌ చేస్తాడనేది చూడాలి. ఈ మూవీలో వృత్తిపరమైన కష్టాలు ఎదుర్కొనే అప్‌కమింగ్‌ రైటర్‌గా కనిపించనున్నాడు సుహాస్‌. ఈ సినిమాతో డైరెక్టర్‌గా షణ్ముఖ ప్రశాంత్‌ తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నాడు. ఈ చిత్రంలో ఆశిష్‌ విద్యార్థి, రోహిణి మొల్లేటి, గోపరాజు రమణ, శ్రీ గౌరి ప్రియ ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

జీ మనోహరన్‌ సమర్పణలో లహరి ఫిలిమ్స్‌ -ఛాయ్‌ బిస్కెట్‌ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్లపై అనురాగ్ రెడ్డి, శరత్‌ చంద్ర, చంద్రు మనోహర్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు శేఖర్ చంద్ర, కల్యాణ్‌ నాయక్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

విజయవాడ ప్రమోషన్స్ లో సుహాస్‌ టీం ఇలా..

#WriterPadmabhushan & team has brought joy to the families of Vijayawada during the COLONY VISITS with exciting games and gifts 🥳🎁

Guntur up next, brace yourselves for an exciting day 🔥

In cinemas on Feb 3rd💥@ActorSuhas @prasanthshanmuk @LahariFilm pic.twitter.com/COTr2qzyGO

— Chai Bisket Films (@ChaiBisketFilms) January 28, 2023