January 18, 2024 / 12:10 PM IST

Sivamani | విమాన ప్రయాణాల్లో కొందరికి ఊహించని అనుభవం ఎదురవుతుంటుంది. ఫ్లైట్స్‌ మిస్‌ అవడం వంటివి జరుగుతుంటాయి. అయితే ఎక్కువగా లగేజీ విషయంలో గందరగోళ పరిస్థితులు తలెత్తుతుంటాయి. కొంత మంది లగేజీ పోగొట్టుకోవడం చూస్తుంటాం. లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో లగేజీ ఆలస్యమవుతుంటుంది. తాజాగా ప్రఖ్యాత డ్రమ్మర్‌ శివమణి (Drums Sivamani)కి అలాంటి అనుభవమే ఎదురైంది.

కేరళలోని కొచ్చి విమానాశ్రయం (Kochi Airport)లో దిగిన శివమణి.. తన లగేజీ కోసం కన్వేయర్‌ బెల్ట్‌ (conveyor belt) వద్ద వెయిట్‌ చేస్తున్నాడు. అయితే, తన బ్యాగులు ఎంతసేపటికీ రాలేదు (Baggage Delay). ఫ్లైట్‌ దిగి దాదాపు 40 నిమిషాలైనా ప్రయాణికుల బ్యాగులు రాకపోవడంతో అంతా నిరాశతో కూర్చున్నారు. ఆ సమయంలో ఒకింత అసహనానికి గురైన డ్రమ్స్‌ శివమణి.. తన చేతులకు పని చెప్పాడు. మెటాలిక్‌ కన్వేయర్‌ బెల్ట్‌ను డ్రమ్స్‌గా చేసుకొని.. ప్రముఖ గాయకుడు ఏఆర్‌ రెహమాన్ ఆలపించిన ‘హమ్మా హమ్మా’ బీట్‌ను ప్లే చేసి ప్రయాణికులను అలరించాడు (Humma Humma Performance). ఇందుకు సంబంధించిన విజువల్స్‌ను అక్కడే ఉన్న కొందరు వీడియో తీసి నెట్టింట షేర్‌ చేయడంతో అదికాస్తా వైరల్‌ అవుతోంది.

It’s been 40 minutes since we landed at Kochi airport and we are still waiting for our bags to come out. Instead of getting agitated we are getting entertained by a fellow passenger. pic.twitter.com/DJXe3rjFZZ

— Sheetal Mehta (@SheetalMehta) January 17, 2024