Waltair Veerayya | వాల్తేరు వీరయ్య బాస్‌ పార్టీ సాంగ్‌ రిలీజ్ డేట్‌, టైం ఫిక్స్

November 20, 2022 / 04:37 PM IST

Waltair Veerayya | టాలీవుడ్‌ మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి (Chiranjeevi) త్వరలోనే పక్కా మాస్‌ ఎంటర్‌ టైనర్‌ వాల్తేరు వీరయ్య (Waltair Veerayya)గా సందడి చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. బాబీ (కేఎస్ ర‌వీంద్ర‌) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా టైటిల్‌ టీజర్‌ నెట్టింట్లో హల్‌ చల్ చేస్తోంది. కాగా మేకర్స్‌ ఇపుడు ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ బాస్‌ పార్టీ అప్‌డేట్ అందించారు.

మేకర్స్ నవంబర్ 23న సాయంత్రం 4 గంటలకు బాస్‌ పార్టీ సాంగ్‌ను విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటిస్తూ.. సాంగ్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. చిరంజీవి అభిమానులకు ఇచ్చే అతిపెద్ద పార్టీగా ఈ సాంగ్‌ ఉండబోతుందని పోస్టర్‌ చూస్తే అర్థమవుతుంది. చిరంజీవికి ఇప్పటికే బ్లాక్‌ బస్టర్ ఆల్బమ్స్ అందించిన మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ మరోసారి అదిరిపోయే సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ ఊర్వశి రౌటేలా స్పెషల్ సాంగ్‌లో మెరువనుంది. అయితే ఊర్వశి రౌటేలా పార్టీ సాంగ్‌లోనే కనిపించనుందా..? లేదా వేరే పాటలో మెరవనుందా..అనేది తెలియాల్సి ఉంది. ఈ చిత్రంలో ర‌వితేజ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై తెర‌కెక్కుతున్న ఈ మూవీలో శృతిహాస‌న్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. 2023 జనవరి 13న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

Get ready for the biggest party of the year 🤩🤩#WaltairVeerayya first single #BossParty on November 23rd at 4.05 PM 💥💥

Megastar @KChiruTweets @RaviTeja_offl @dirbobby @shrutihaasan @CatherineTresa1 @UrvashiRautela @ThisIsDSP @konavenkat99 @SonyMusicSouth pic.twitter.com/s725DcvosQ

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) November 20, 2022