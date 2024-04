April 2, 2024 / 10:18 AM IST

Gaami | ఆరేండ్ల క్రితం విశ్వక్‌సేన్ (Vishwaksen) లీడ్ రోల్‌లో షూటింగ్ మొద‌లుపెట్టింది గామి (Gaami) టీం. ఎన్నో అడ్డంకుల మ‌ధ్య వాయిదాలు ప‌డుతూ ఫైన‌ల్‌గా ఈ ఏడాది మార్చి 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. అన్ని సెంటర్లలో పాజిటివ్‌ టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అయింది. బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద నిర్మాత‌ల‌కు మంచి క‌లెక్ష‌న్లు తెచ్చి పెట్టింది. అడ్వెంచరస్‌ ఫాంటసీ ఫిల్మ్‌గా యూనిక్ స్టోరీ టెల్లర్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ చిత్రానికి విద్యాధర్‌ దర్శకత్వం వహించాడు.

గామిని థియేట‌ర్‌లో మిస్స‌యిన వారి కోసం స‌రికొత్త అప్‌డేట్ వ‌చ్చింది. గామి ఓటీటీలో సంద‌డి చేయ‌నుంది. గామి ఏప్రిల్ 12నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. దీనికి సంబంధించి అధికారిక ప్ర‌క‌ట‌న త్వ‌ర‌లోనే రానున్న‌ట్టు స‌మాచారం. ఈ చిత్రంలో విశ్వ‌క్‌సేన్‌ అఘోరాగా కనిపించగా.. చాందినీ చౌదరి ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటించింది. గామి ట్రైలర్, ప్ర‌మోష‌న‌ల్ కంటెంట్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెండచంలో కీ రోల్ పోషించాయి.

ఈ మూవీలో ఎంజీ అభినయ, మహ్మద్‌ సమద్‌, దయానంద్‌ రెడ్డి, హారికా ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించగా… వీ సెల్యూలాయిడ్‌ సమర్పణలో కార్తీక్ శబరీష్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. విశ్వక్‌సేన్ ప్ర‌స్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాల‌తో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు.

