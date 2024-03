March 29, 2024 / 12:59 PM IST

Mechanic Rocky | టాలీవుడ్ హీరో విశ్వక్‌సేన్ (Vishwak Sen) నటిస్తున్న తాజా చిత్రాల్లో ఒకటి విశ్వక్‌ సేన్‌ 10 (VS 10). రవితేజ ముళ్లపూడి (డెబ్యూ) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. విశ్వక్‌సేన్ చేతిలో పానను పట్టుకొని పైకి చూపిస్తున్న స్టిల్‌తో ఇప్పటికే అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్. ఇవాళ విశ్వక్‌సేన్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. ఈ మూవీ టైటిల్‌, ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ మూవీకి మెకానిక్‌ రాకీ Mechanic Rocky టైటిల్‌ను ఫైనల్ చేశారు.

తాజా టైటిల్‌ లుక్‌ చూస్తుంటే మాస్ కా దాస్ తనలోని ఫన్‌ యాంగిల్‌తో ఈ సారి బాక్సాఫీస్‌ గట్టిగానే దండయాత్ర చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నట్టు అర్థమవుతోందంటున్నారు సినీ జనాలు. ఈ చిత్రంలో మీనాక్షి చౌదరి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. హై ఫోర్స్‌ ఇంజిన్ త్వరలోనే షురూ అవుతుంది..ఫన్‌ రైడ్‌ కోసం రెడీగా ఉండండి.. అంటూ రిలీజ్‌ చేసిన పోస్టర్లకు మంచి స్పందన వస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని ఎస్‌ఆర్‌టీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రామ్‌ తల్లూరి నిర్మిస్తుండగా.. జేక్స్ బిజోయ్ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు.

విశ్వక్‌ సేన్‌ దీంతోపాటు ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య దర్శకత్వంలో విశ్వక్‌ సేన్‌ 11 (VS 11)వ సినిమాగా వస్తున్న గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి (Gangs of Godavari) లో నటిస్తున్నాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను శ్రీకర స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో సితార సంస్థ బ్యానర్‌తో కలిసి ఫార్చ్యూన్ ఫోర్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్నారు. నేహా శెట్టి, అంజలి ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్స్‌ లో నటిస్తున్నారు. మరోవైపు రామ్ నారాయణ్‌ దర్శకత్వంలో VS12 చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. షైన్‌ స్క్రీన్స్‌ బ్యానర్ నిర్మించనుంది. ఈ మూవీ అప్‌డేట్‌ నేడు సాయంత్రం 04:05 గంటలకు రానుంది.

మెకానిక్‌ రాకీగా టైటిల్‌, ఫస్ట్‌ లుక్..

Time to fasten your seat belts. #MechanicRocky is here, to take you on a ride 💥🛠

టైటిల్‌, ఫస్ట్ లుక్‌ లాంఛ్ అప్‌డేట్‌..

Stylish & intense ‘Mass ka Das’ @VishwakSenActor ‘s #VS10 is hitting the road soon🚗

VS 11 సెకండ్‌ షెడ్యూల్ పూర్తి..

