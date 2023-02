February 7, 2023 / 03:23 PM IST

టాలీవుడ్ యువ హీరో విశ్వక్‌ సేన్‌ (Vishwak Sen) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం ధమ్‌కీ (Dhamki). విశ్వక్‌ సేన్‌ స్వీయ దర్శకత్వంలో హీరోగా నటిస్తోన్న ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన పాటలు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. ధమ్‌ కీ చిత్రాన్ని ఫిబ్రవరి 17న తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు చాలా రోజుల క్రితమే ప్రకటించారు మేకర్స్. అయితే ఎవరూ ఊహించని విధంగా విడుదల వాయిదా పడ్డది.

కొత్త విడుదల తేదీని త్వరలోనే ప్రకటిస్తామని మేకర్స్‌ ట్విట్టర్‌ ద్వారా వెల్లడించారు. సీజీ వర్క్స్ పెండింగ్‌ కారణంగా వాయిదా వేసినట్టు తెలియజేశాడు విశ్వక్‌ సేన్‌. తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం ధమ్‌ కీ నుంచి ఓ సాంగ్ షూట్‌ మిగిలి ఉండగా.. డబ్బింగ్‌ పనులు పూర్తి కావాల్సి ఉంది. హైదరాబాద్‌లో హీరోతోపాటు ఇతర యాక్టర్లపై పబ్‌ సాంగ్ చిత్రీకరించనున్నారట. అనంతరం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌ వర్క్స్‌ షురూ కానున్నాయి.

కామెడీ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ధమ్‌ కీలో నివేదా పేతురాజ్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. అక్షర గౌడ, రావు రమేశ్‌, పృథ్విరాజ్‌, అజయ్‌, రోహిణి ముల్లేటి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పాన్ ఇండియా కథాంశంతో వస్తోన్న ధమ్‌ కీని వన్మయి క్రియేషన్స్‌, విశ్వక్‌ సేన్ సినిమాస్‌ బ్యానర్లు తెరకెక్కిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రానికి ప్రసన్నకుమార్ బెజవాడ స్టోరీ అందిస్తున్నాడు.

లియోన్‌ జేమ్స్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటివరకు తెలుగు ప్రేక్షకులను మాత్రమే ఎంటర్‌టైన్‌ చేసిన మాస్‌ కా దాస్‌ ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా ప్రేక్షకులకు ధమ్‌ కీ ఇచ్చేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు.

#DasKaDhamki stands postponed due to pending CG work.

The New Release Date will be announced soon 🔜

Eesari Theatres lo ichipadedham 🤙

@VishwakSenActor @Nivetha_Tweets @KumarBezwada @leon_james @VanmayeCreation @VScinemas_ @saregamasouth pic.twitter.com/zoGAS9k0yN

— VishwakSen (@VishwakSenActor) February 7, 2023