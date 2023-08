Ghoomer Movie | ఘూమర్ మూవీ చూసి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న వీరేంద్ర సెహ్వాగ్.. అభిషేక్ ఏమన్నాడంటే

August 18, 2023 / 01:23 PM IST

Ghoomer Movie | బాలీవుడ్ హీరో అభిషేక్‌ బచ్చన్ (Abhishek Bachan) ప్రధాన పాత్రలో వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం ఘూమర్‌ (Ghoomar). చీనీ క‌మ్(Cheeni Cum), పా (Paa), ష‌మీతాబ్ (Shamithab), ప్యాడ్ మాన్ (Padman), కీ అండ్ కా(Ki & Ka) వంటి చిత్రాల ఫేం ఆర్‌. బాల్కి (R Balki) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. ఈ సినిమాలో క‌థ‌నాయిక‌గా సయామి ఖేర్ (Saiyami Kher) న‌టించింది. అమితాబ్ బచ్చన్ (Amithab Bachan) గెస్ట్ రోల్‌లో మెరిసాడు. స్పోర్ట్స్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో దివ్యాంగురాలైన ఓ క్రీడాకారిణిని విజయవంతమైన క్రికెటర్‌గా మార్చే కోచ్‌ పాత్రలో అభిషేక్‌ బచ్చన్‌ కనిపించనున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి వ‌చ్చిన ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్, ట్రైల‌ర్‌లు ఆక‌ట్టుకున్నాయి. కాగా ఈ చిత్రం నేడు ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చింది. ఇక ఈ సినిమా ప్రీమియర్ చూసిన టీమ్ఇండియా మాజీ బ్యాట‌ర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ (Virender Sehwag) తాజాగా సోష‌ల్ మీడియాలో స్పందించాడు.

“నేను నిన్న ఘూమర్‌ (Ghoomar Movie)ని చూశాను. నాకు బాగా న‌చ్చింది. చాలా రోజుల‌ తర్వాత ఒక క్రికెట్ సినిమా చూసి కన్నీళ్లు వచ్చాయి. ఇందులో క్రికెట్‌ మాత్రమే కాదు భావోద్వేగాలు కూడా ఉన్నాయి. ఒక క్రీడాకారిణి యొక్క పోరాటం ఇందులో మ‌న‌కు క‌నిపిస్తుంది. అంటూ సెహ్వాగ్ ఒక వీడియో విడుద‌ల చేశాడు. అయితే ఈ వీడియోపై అభిషేక్‌ బచ్చన్ (Abhishek) రిప్ల‌య్ ఇస్తూ.. వీరూ పాజీ నువ్వు చాలా గొప్పవాడివి నిన్న ఘూమర్‌ ప్రీమియర్‌లో మిమ్మల్ని కలవడం గొప్పగా అనిపించింది. మీ ఆప్యాయత ఎంకరేజ్‌మెంట్ మాకు చాలా ముఖ్యం. అమితాబ్ గారు చెప్పినట్టు నాకు క్రికెట్ అంటే చాలా ఇష్టం. అలాగే మీరు అంటే చాలా ప్రేమ అంటూ అభిషేక్ ట్విట్టర్ లో రాసుకొచ్చాడు.

Viru Paaji, you’re a gem. कल आपसे मिलके इतना अच्छा लगा। your warmth and encouragement mean the world to us. Like @SrBachchan says “ I love this game” but also “love YOU very much”. 🤗 https://t.co/vpdFsGLZlZ

