September 1, 2023 / 04:44 PM IST

Jailer Success | సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ (Super Star Rajinikanth) ప్రధాన పాత్రలో నటించిన పాన్ ఇండియా చిత్రం జైలర్‌ (Jailer). త‌మ‌న్నా, రమ్యకృష్ణ కథానాయిక‌లుగా నటించిన ఈ సినిమా బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌ సాధించింది. అనిరుధ్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రాన్ని కళానిధి మారన్ నిర్మించాడు. ఇప్పటివరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.600 కోట్లకు పైగా గ్రాస్‌ కలెక్షన్లు రాబట్టింది ఈ చిత్రం.

ఇక ‘జైలర్’ విజయంతో చాలా ఖుషీగా ఉన్న సన్ పిక్చర్స్ యజమాని కళానిధి మారన్ (Kalanithi Maran) నిన్న‌ రజనీకాంత్‌ను కలుసుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. జైలర్ సినిమా సక్సెస్‎తో పాటు లాభాలు కూడా భారీగా రావడంతో అందులో నుంచి కొంత భాగాన్ని చెక్ రూపంలో రజనీకాంత్‌కు కళానిధి మారన్ అందజేశారు.. ఈ విషయాన్ని సన్ పిక్చర్స్ తన ట్విట్టర్ పేజీలో షేర్ చేసింది. అయితే ఈ చెక్ విలువ సుమారు రూ.100 కోట్లు ఉంటుందని స‌మాచారం. రజనీకాంత్‌కు ఇచ్చిన చెక్కు కవర్‌పై ‘ది రియల్ రికార్డ్ మేకర్’ (The Real Record Maker) అని రాసి ఉంది. ఇక ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు రెమ్యునరేషన్‌గా రూ. 110 కోట్లు మొద‌ట‌ రజనీకాంత్‌ తీసుకున్నారని స‌మాచారం. ఒక‌వేళ అదే నిజ‌మైతే ‘జైలర్‌’ కోసం రజనీకాంత్‌ అందుకున్న మొత్తం పారితోషకం రూ. 210 కోట్లకు చేరుతుంది.

Mr. Kalanithi Maran met Superstar @rajinikanth and handed over a cheque, celebrating the historic success of #Jailer pic.twitter.com/Y1wp2ugbdi

#JailerSuccessCelebrations continue! Superstar @rajinikanth was shown various car models and Mr.Kalanithi Maran presented the key to a brand new BMW X7 which Superstar chose. pic.twitter.com/tI5BvqlRor

— Sun Pictures (@sunpictures) September 1, 2023