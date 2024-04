Shashi Tharoor | ఎన్నికల ప్రచారంలో కార్యకర్తలతో కలిసి శశిథరూర్‌ డ్యాన్స్‌.. Video

April 22, 2024 / 02:30 PM IST

Shashi Tharoor : కేరళ రాష్ట్రానికి చెందిన సీనియర్‌ కాంగ్రెస్‌ నేత, ఎంపీ శశిథరూర్‌ జోరుగా లోక్‌సభ ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుత లోక్‌సభలో సిట్టింగ్‌ ఎంపీగా ఉన్న థరూర్‌.. మరోసారి తిరువనంతపురం పార్లమెంట్‌ నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచారు. నియోజకవర్గంలోని అన్ని ప్రాంతాలు తిరుగుతూ ఓటర్లను ఓట్లడుగుతున్నారు.

ఈ నియోజకవర్గం నుంచి తనను మరోసారి లోక్‌సభకు పంపాలని కోరుతున్నారు. ఇవాళ కూడా తిరువనంతపురం నియోజకవర్గ కేంద్రంలో శశిథరూర్‌ ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా తన కోసం ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న పార్టీ కార్యకర్తలతో కలిసి ఆయన డ్యాన్స్‌ చేశారు. కింది వీడియోలో సెషన్‌ థరూర్‌ డ్యాన్స్‌కు సంబంధించిన దృశ్యాలను చూడవచ్చు.

#WATCH | Kerala: Congress MP and candidate from Thiruvananthapuram, Shashi Tharoor joins his supporters in a dance while campaigning in the constituency.#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/oOWBDJnTax

— ANI (@ANI) April 22, 2024