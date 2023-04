April 9, 2023 / 01:07 PM IST

Thangalam Movie | చియాన్‌ విక్రమ్‌ తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం అక్కర్లేని పేరు. నేరుగా తెలుగులో పలు సినిమాల్లో నటించిన విక్రమ్‌కు ‘అపరిచితుడు’ తిరుగులేని క్రేజ్‌ తెచ్చిపెట్టింది. అంతేకాకుండా విక్రమ్‌ మార్కెట్‌ను కూడా డబుల్‌ చేసింది. అయితే ఈ సినిమా తర్వాత విక్రమ్‌ నుంచి వచ్చిన ఏ సినిమా కూడా ఆశించిన స్థాయిలో విజయాలు సాధించలేకపోయాయి. ఆయన మీద పెట్టుకున్న ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్‌కు విక్రమ్ రీచ్‌ కాలేకపోయాడు. కాగా గతకొంత కాలంగా సరైన హిట్టు లేక నిరాశలో ఉన్న విక్రమ్‌కు పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌ కాస్త ఊరటనిచ్చింది. ప్రస్తుతం అదే జోష్‌తో మూడు సినిమా రెండు సినిమాలు చేస్తున్నాడు. అందులో తంగలన్‌ ఒకటి.

పా.రంజిత్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్‌ జరుపుకుంటుంది. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు, టీజర్‌ సినిమాపై ఎక్కడేలేని అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. ఈ సినిమా 19 శతాబ్ధంలోని కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్స్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కనుంది. తమిళ, హిందీ భాషల్లో ఏకకాలంలో షూటింగ్‌ జరిపి.. మిగిలిన భాషల్లో ఈ సినిమాను డబ్బింగ్‌ చేసే ఆలోచనలో మేకర్స్‌ ఉన్నారట. అంతేకాకుండా ఈ చిత్రాన్ని 3డీలో రూపొందిస్తున్నారని సమాచారం‌. ఇక ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ను చిత్రబృందం తాజాగా వెల్లడించింది.

విక్రమ్‌ సందర్భంగా ఏప్రిల్‌ 17న ఈ సినిమా గ్లింప్స్‌ను రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది. జీవి. ప్రకాష్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాను స్టూడియో గ్రీన్ పతాకంపై కే.ఈ జ్ఞానవేల్‌ రాజా అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో విక్రమ్‌కు జోడీగా మాళవిక మోహనన్‌, పార్వతి తిరువోతు నటిస్తున్నారు.

Get ready for something powerful from the world of #Thangalaan!

Witness a slice of flesh on #ChiyaanVikram‘s birthday

17th April, 2023@Thangalaan @chiyaan @beemji @kegvraja @StudioGreen2 @UV_Creations #Pramod #Vamsi @officialneelam @parvatweets @MalavikaM_ @PasupathyMasi pic.twitter.com/2NjuDfFamj

— UV Creations (@UV_Creations) April 9, 2023