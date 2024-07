July 19, 2024 / 12:59 PM IST

Maharaja | మక్కళ్‌ సెల్వన్ విజ‌య్ సేతుప‌తి ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ చిత్రం మహారాజ (Maharaja). భారీ అంచ‌నాల న‌డుమ జూలై 14న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం త‌మిళంతో పాటు తెలుగులో మంచి విజ‌యాన్ని అందుకుంది. త‌మిళ‌నాడులో అయితే ఏకంగా రూ.100 కోట్ల వ‌సూళ్లను రాబట్టింది ఈ చిత్రం. అయితే ఈ సినిమా రీసెంట్‌గా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి వచ్చి రికార్డు వ్యూస్‌తో దూసుకుపోతుంది. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ సినిమా చూసిన కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో, త‌మిళ వెట్రి క‌ళ‌గం పార్టీ అధినేత ద‌ళ‌ప‌తి విజ‌య్ చిత్రంపై ప్ర‌శంస‌లు కురిపించాడు. ఈ సంద‌ర్భంగా చిత్ర ద‌ర్శ‌కుడు నిథిల‌న్ స్వామినాథ‌న్‌ను ప్ర‌త్యేకంగా క‌లుసుకున్నాడు.

ఈ విష‌యాన్ని చిత్ర ద‌ర్శ‌కుడు తెలుపుతూ.. విజయ్‌ అన్నా.. మిమ్మల్ని కలిసుకోవ‌డం సంతోషంగా ఉంది. ‘మహారాజ’ సినిమాను చూసి మీరు మెచ్చుకోవడమే కాకుండా సినిమాలో ప్ర‌తి చిన్న విష‌యాన్ని చర్చించినందుకు ఆనందంగా ఉంది. ఇది నాకు దక్కిన గొప్ప అచివ్‌మెంట్. మీరు చూపించిన ప్రేమ ప్రోత్సాహానికి ధన్యవాదాలు అంటూ నిథిల‌న్ రాసుకోచ్చాడు.

Dear @actorvijay anna..

Thank you for this enlightening meeting. I am grateful to have the chance to meet you. I am flattered by the details you have spoken about the #Maharaja. it is a great appreciation for me. I am very thankful for your love, support, and encouragement. Love… pic.twitter.com/kSgbswqr4H

— Nithilan Saminathan (@Dir_Nithilan) July 18, 2024