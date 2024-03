Nandanandanaa | నంద నందనా పాటకు విజయ్‌ దేవరకొండ, పూజాహెగ్డే డ్యాన్స్.. వీడియో వైరల్‌

March 3, 2024 / 10:37 AM IST

Nandanandanaa | టాలీవుడ్‌ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) ప్రస్తుతం ఫ్యామిలీ స్టార్‌ (Family Star) సినిమాతో బిజీగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. గీత గోవిందం ఫేం పరశురాం డైరెక్షన్‌లో VD13 ప్రాజెక్టుగా వస్తోన్న ఈ మూవీలో సీతారామం ఫేం మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ (Mrunal Thakur) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ హిందీలో కూడా విడుదల చేయనున్నారు‌.

ఈ మూవీ నుంచి గోపీ సుందర్‌ కంపోజ్‌ చేసిన నంద నందనా సాంగ్‌ను విడుదల చేశారని తెలిసిందే. అనంత్‌ శ్రీరామ్ రాసిన ఈ పాటను సిద్‌ శ్రీరామ్‌ పాడాడు.విజయ్‌ దేవరకొండ, మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ మధ్య సాగే ఈ పాట మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. తాజాగా ఇదే పాటకు విజయ్‌ దేవరకొండ, పూజాహెగ్డే కలిసి డ్యాన్స్ చేశారు. తమిళనాడు పెరంబలూర్‌లోని ధనలక్ష్మి శ్రీనివాసన్‌ కాలేజ్‌లో నిర్వహించిన నక్షత్ర 24 ఆర్ట్‌ ఫెస్టివల్‌లో ఈ ఇద్దరు స్టార్ సెలబ్రిటీలు సందడి చేశారు. ఈ సందర్భంగా చేసిన నందనందనా పాటకు డ్యాన్స్ చేసిన వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింటిని షేక్ చేస్తోంది.

ఇటీవలే మేకర్స్‌ షేర్ చేసిన ఫ్యామిలీ స్టార్‌ టైటిల్‌ లుక్‌, గ్లింప్స్ వీడియో సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాయి. లైన్‌లో నిలబడి ఉల్లిపాయలు తేవడం.. టైంకు లేచి పిల్లలను రెడీ చేసి స్కూల్ పంపించడమనుకున్నావా.. సెటిల్‌మెంట్ అంటే..? అంటే అని అజయ్‌ ఘోష్‌ అంటుంటే.. భలే మాట్లాడతారన్నా మీరంతా.. ఏ ఉల్లిపాయలు లైన్‌లో నిలబడి కొంటే వాడు మనిషి కాదా..పిల్లలను రెడీ చేస్తే వాడు మగాడు కాదా.. ఐరనే వంచాలా ఏంటీ.. కొబ్బరికాయ తేవడం మర్చిపోయా.. తలకాయ కొట్టేశా అని విజయ్ దేవరకొండ క్లాస్‌ లుక్‌లో చెబుతున్న మాస్‌ డైలాగ్స్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాయి.

విజయ్‌ దేవరకొండ మరోవైపు జెర్సీ ఫేం గౌతమ్‌ తిన్ననూరి డైరెక్షన్‌లో VD12లో కూడా నటిస్తున్నాడు. కాప్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌-శ్రీకర స్టూడియోస్‌ బ్యానర్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. ఈ మూవీలో శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా నటిస్తోండగా.. అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

విజయ్‌ దేవరకొండ, పూజాహెగ్డే డ్యాన్స్..

నందనందనా..



ట్రెండింగ్‌లో విజయ్‌ దేవరకొండ నయా స్టిల్స్‌..

ఫ్యామిలీ స్టార్‌ గ్లింప్స్..

VD 13 లాంఛింగ్ స్టిల్స్‌..

