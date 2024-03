Family Star | విజయ్‌దేవరకొండ, మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ హోలీ డ్యాన్స్‌తో ఫ్యామిలీ స్టార్‌ సాంగ్ లాంఛ్

Family Star | విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda), మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ కాంబోలో వస్తున్న చిత్రం ఫ్యామిలీ స్టార్‌ (Family Star). విజయ్‌, మృణాళ్‌ ఇద్దరూ హోలీ సెలబ్రేషన్స్‌లో భాగంగా వైట్‌ అండ్ వైట్‌ డ్రెస్‌లో రంగులు చల్లుకున్నారు. ఫ్యామిలీ స్టార్‌ నుంచి థర్డ్‌ సాంగ్‌ మధురం కదాను విడుదల చేశారు.

March 25, 2024 / 03:06 PM IST

Family Star | విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda), మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ కాంబోలో వస్తున్న చిత్రం ఫ్యామిలీ స్టార్‌ (Family Star). గీతగోవిందం ఫేం పరశురాం డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. మేకర్స్‌ ముందుగా అందించిన అప్‌డేట్‌ ప్రకారం సాంగ్‌ లాంఛ్ చేశారు. ఫ్యామిలీ స్టార్‌ నుంచి థర్డ్‌ సాంగ్‌ మధురం కదాను విడుదల చేశారు. లాంఛ్ ఈవెంట్‌లో విజయ్‌, మృణాళ్‌ ఇద్దరూ హోలీ సెలబ్రేషన్స్‌లో భాగంగా వైట్‌ అండ్ వైట్‌ డ్రెస్‌లో రంగులు చల్లుకున్నారు. అనంతరం డ్యాన్స్‌ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

ఇప్పటికే గ్లింప్స్‌, టీజర్‌ రిలీజ్‌ చేసి ఫ్యామిలీ స్టార్‌గా విజయ్‌ దేవరకొండ ఎలా ఎంటర్‌టైన్‌ చేయబోతున్నాడో హింట్ ఇచ్చేశాడు పరశురాం. ఫ్యామిలీ స్టార్‌ ట్రైలర్‌ను మార్చి 28న విడుదల చేయనున్నారు. ఫ్యామిలీ స్టార్‌ పాపులర్‌ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫాం అమెజాన్ ప్రైమ్‌ వీడియోలో పోస్ట్ థ్రియాట్రికల్ రిలీజ్ కాబోతున్నట్టు మేకర్స్‌ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఇటీవలే అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ ఈవెంట్‌లో విజయ్ దేవరకొండ, మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌, నిర్మాత దిల్ రాజు అండ్ టీం దిగిన సూపర్ స్టైలిష్‌ స్టిల్స్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

మరోవైపు ఫ్యామిలీ స్టార్‌ టైటిల్‌ లుక్‌, గ్లింప్స్, టీజర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. లైన్‌లో నిలబడి ఉల్లిపాయలు తేవడం.. టైంకు లేచి పిల్లలను రెడీ చేసి స్కూల్ పంపించడమనుకున్నావా.. సెటిల్‌మెంట్ అంటే..? అంటే అని అజయ్‌ ఘోష్‌ అంటుంటే.. భలే మాట్లాడతారన్నా మీరంతా.. ఏ ఉల్లిపాయలు లైన్‌లో నిలబడి కొంటే వాడు మనిషి కాదా..పిల్లలను రెడీ చేస్తే వాడు మగాడు కాదా.. ఐరనే వంచాలా ఏంటీ.. కొబ్బరికాయ తేవడం మర్చిపోయా.. తలకాయ కొట్టేశా అంటూ గ్లింప్స్‌లో విజయ్ దేవరకొండ మ్యాన్లీ లుక్‌లో క్లాసీగా చెబుతున్న మాస్‌ డైలాగ్స్‌ క్లాస్‌, మాస్‌ మూవీ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాయి.

మధురం కదా సాంగ్‌ ..

So excited 🙂 3rd song on 25th

And THE trailer on 28th. Just, 10 days to go.#FamilyStar pic.twitter.com/Riy076g4Yc — Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) March 24, 2024

విజయ్‌ దేవర కొండ స్టిల్స్‌..

Your man is back 🙂

For the next 1 month. Just 2 weeks to go for #FamilyStar. pic.twitter.com/lOzli26fgR — Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) March 20, 2024

ఈవెంట్‌లో ఇలా..

Kabir paida ho tha

Thank you Vijay Thank you 🙂 #VijayDeverakonda #ShahidKapoorpic.twitter.com/bvQHC9C8F3 — Suresh PRO (@SureshPRO_) March 19, 2024

ఫ్యామిలీ స్టార్‌ టీజర్‌..

విజయ్‌ దేవరకొండ, పూజాహెగ్డే డ్యాన్స్..

నందనందనా..



ట్రెండింగ్‌లో విజయ్‌ దేవరకొండ నయా స్టిల్స్‌..

ఫ్యామిలీ స్టార్‌ గ్లింప్స్..

VD 13 లాంఛింగ్ స్టిల్స్‌..

